Молебны и покрышки: как украинцы не пускают сограждан из Китая

В Полтавской области Украины происходят столкновения между полицией и жителями поселка Новые Санжары. Последние намерены не допустить, чтобы в местном санатории на карантин расположили соотечественников, эвакуированных из китайского Уханя.

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Самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp уже приземлился в киевском международном аэропорту Борисполь. На его борту находятся 73 человека: 45 граждан Украины и 28 иностранцев — в том числе граждане Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Аргентины, Коста-Рики и других стран. В минздраве Украины ранее сообщали, что среди них нет ни одного человека с подтвержденным диагнозом. После приземления медики также не обнаружили симптомов ОРЗ у пассажиров и членов экипажа.

Изначально рейс из Уханя, который является эпицентром вспышки коронавируса, должен был прибыть в Борисполь в 08:05 по киевскому времени (0.05 мск). По непонятным пока причинам курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев. Задержка в полете составила около 1 часа 40 минут. Возможно, самолет не смог сесть сразу из-за густого тумана над Харьковом.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что после дозаправки в киевском аэропорту самолет полетит в конечный пункт назначения – аэропорт в Харькове.

Местные журналисты передают, что туда уже стягиваются спецслужбы. В здании дежурят медики в защитных костюмах.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что все эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться на карантине в закрытом медцентре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области. Президент отметил, что власти приняли беспрецедентные меры, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

«Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», – отметил Зеленский, добавив, что у эвакуированных «охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента».

Еще когда информация не была официально подтверждена, жители села Новые Санжары заблокировали дорогу к местному санаторию с помощью личных автомобилей. «В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу», – заявили они.

Протест перерос в столкновения граждан с полицией. На видео, опубликованном в сети, видно, как несколько десятков силовиков в бронежилетах и касках, выстроившись в колонны, пытаются столкнуть с дороги автомобили. С другой стороны, в машины упираются местные жители – их меньше, однако автомобили не двигаются с места.

По словам заместителя председателя Новосанжарского поселкового совета Валентина Ивашина, местные жители решили перестраховаться и выйти на баррикады заранее. «Решение общины – не допускать в санаторий никого из эвакуированных. Население выражает свой протест», – заявил он. Теперь опасения жителей подтвердились.

Владимир Зеленский осудил протесты граждан. «Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», – сказал глава государства.

Минздрав Украины намеренно не стал разглашать заранее информацию о том, куда именно повезут на карантин эвакуированных граждан. Как заявляли в ведомстве, в стране было подготовлено четыре потенциальных места приема.

В связи с этим ранее жители других регионов, где, по слухам, могли разместить эвакуированных из Китая, также стали выражать свое несогласие. Например, под Тернополем люди при въезде в санаторий Медоборы стали петь молебны к Богородице с просьбой отпугнуть эвакуированных из Уханя.

Портал «Файне мiсто» на странице в Facebook опубликовал видео, из которого следует, что жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Их не остановил даже дождь – в ночь на 20 февраля они вновь вышли на акцию протеста и прочли молебны.

19 февраля жители города Винники во Львовской области перекрыли въезд в госпиталь. Акция протеста началась после того, как из медучреждения начали срочно эвакуировать уже госпитализированных пациентов. По сообщениям СМИ, люди начали паниковать, заблокировали ворота лечебного учреждения автомобильными покрышками и отказались пропускать кого-либо на территорию. Пациентов поддержали и некоторые сотрудники госпиталя.

«Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь — завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация», – сказала представительница персонала изданию «Українські Новини».

Глава госпиталя Максим Прикупенко пояснил, что эвакуация пациентов – это учения. Они проводились на случай, если бы на борту спецборта с людьми их Уханя возникла внештатная ситуация, и ему пришлось бы садиться во Львове. В таком случае больница смогла бы принять пациентов и провести все необходимые медицинские обследования.