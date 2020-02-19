Тело в овраге: как иркутянин отомстил мужу сестры

Пятерых жителей Иркутска осудили за убийство 22-летнего мужчины, сообщает региональный Следственный комитет. В сумме злоумышленники получили более 80 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Согласно материалам суда, в сентябре 2018 года горожанин по имени Василий Коцелябин решил убить супруга своей сестры за то, что тот постоянно оскорблял и истязал ее. О планируемой расправе молодой человек сообщил своему приятелю Кириллу Рощихину, который давно был влюблен в его сестру.

В итоге Рощихин помог Коцелябину организовать убийство, предложив позвать на помощь троих знакомых — Владимира Безродных, Дениса Сафьянникова и Всеволода Федаша.

Мужчины распределили между собой роли и, подъехав к дому своей жертвы, обманом выманили супруга девушки из дома. На улице они избили его, после чего посадили в автомобиль и увезли в Ленинский район.

Там злоумышленники вновь зверски истязали свою жертву, а потом стали наносить ей ранения ножом — от полученных травм молодой человек погиб на месте. Чтобы скрыть следы расправы, соучастники преступления сбросили тело в овраг, после чего уехали с места преступления.

Все пятеро были задержаны сотрудниками уголовного розыска уже через несколько дней. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения по статьям «Организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», «Пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Так, Рощихина осудили на 18 лет лишения свободы, Коцелябину дали 17 лет, Безродных — 17,5 года, Сафьянникову — 16 лет, а Федаша приговорили к 15 годам заключения.

Еще одна месть брата обернулась трагедией в городе Энгельсе Саратовской области. Там 11 февраля 48-летнего местного жителя признали виновным в убийстве, сообщали в региональном СК.

По данным ведомства, 11 сентября 2019 года вечером мужчина находился в гостях у своей сестры в селе Заветы Ильича. В это время домой вернулся 53-летний сожитель женщины — он доехал до места жительства на такси и попросил подругу оплатить за него проезд.

Брат возмутился и стал упрекать сожителя сестры в том, что он не работает, живет за счет его родственницы и ведет разгульный образ жизни. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого защитник женщины ударил оппонента ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В итоге энгельсита приговорили к девяти годам колонии строгого режима.