Более 2 тыс. смертей: что важно знать об эпидемии коронавируса

Активное распространение вируса

— Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 19 февраля в мире подтверждено 75 196 случаев инфицирования, из которых 74 185 зарегистрированы в Китае.

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— Число смертей от коронавируса превысило 2 тыс., следует из сообщения Госкомитета по здравоохранению. За прошедшие сутки только в Китае были выявлены 1 749 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 136 летальных исходов (из них 132 — в провинции Хубэй), выписались 1 824 пациента.

— Всемирная организация здравоохранения зафиксировала порядка 100 случаев передачи нового коронавируса COVID19 от человека к человеку. Большинство из них — на круизном лайнере «Diamond Princess», заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса за пределами Китая составило 1 011 человек, пишет газета South China Morning Post. На втором месте после КНР — Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.

На третьем месте — Сингапур (81 случай). За ними следуют Гонконг (62), Южная Корея (46), Таиланд (35), Тайвань (22), Малайзия (22), Германия (16), Вьетнам (16).

В Австралии и США было зарегистрировано по 15 случаев, во Франции — 11, в Макао — 10, в других 15 странах менее 10. В России — два случая, оба пациента уже выздоровели.

— В некоторых случаях инкубационный период нового типа коронавируса может доходить до 24 дней, рассказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«У большинства инкубационный период составлял от 2 до 7 дней, но в статье верно указано, что инкубационный период составляет от 0 до 24 дней, потому что был один случай, когда он достиг 24 дней, и в 13 случаях превысил 14 дней», — подчеркнул Наньшань.

Всех выпускать, никого не впускать

— С полуночи 19 февраля временно запрещен въезд в Россию гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Российские власти также временно не будут принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд рабочих из КНР, а также разрешения на привлечение иностранных работников. Ограничение не коснется только транзитных пассажиров.

— Коронавирус диагностировали у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess, у которой ранее предположили наличие вируса. Об этом сообщило посольство России в Японии в Twitter. Таким образом, коронавирус был выявлен только у одного гражданина РФ. Его жена также находится под наблюдением врачей из-за высокого риска инфицирования.

— Двухнедельный карантин на Diamond Princess, стоявшем в порту Йокогама в Японии, был снят. Двое россиян 19 февраля уже сошли с судна, после чего с территории порта их вывезла машина российского посольства. Вероятно, они вылетят на родину в четверг. На борту Diamond Princess остаются 20 россиян, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля.

— В Тюмени между тем заканчивается карантин коронавируса для ранее эвакуированных из Китая людей. Всего под наблюдением врачей находились 144 человека — 128 россиян и 16 граждан СНГ. Полученные результаты анализов — отрицательные. Врачи рассчитывают, что с 19 февраля карантин в санатории «Градостроитель» под Тюменью будет прекращен.