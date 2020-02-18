«Не прав»: решена судьба последнего фигуранта дела о беспорядках

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор последнему участнику несогласованной акции, которая прошла в столице 27 июля 2019 года. 21-летний студент получил три года условно, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил назначенное наказание считать условным и освободить подсудимого в зале суда», — заявили в пресс-службе Мещанского суда.

Рассмотрение дела Андрея Баршая заняло два дня. В результате суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти по статье 318 УК РФ. По версии следствия, молодой человек с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии Александра Козлова. За это гособвинение попросило приговорить его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, однако судья признала смягчающими обстоятельствами положительные характеристики из университета и состояние здоровья подсудимого.

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Еще одним смягчающим обстоятельством стало личное извинение Баршая перед потерпевшим сотрудником Росгвардии в своем последнем слове. Однако вину признать он отказался.

«Прежде всего, я хотел бы не в письменном виде, а лично извиниться. Александр Алексеевич [Козлов], я хотел бы извиниться за свой поступок, я был не прав. Также я хотел бы добавить, что за прошедшие четыре месяца заключения я много вещей потерял в жизни. То, что я приобрел, внушает мне страх. Известно, что тюрьмы у нас не лечат, а калечат. Мне страшно за себя», — заявил он.

В ответ на это Александр Козлов в ходе судебного заседания сообщил, что не имеет претензий к Баршаю. «Хотел бы ограничиться условным сроком», — сказал он.

По словам адвоката подсудимого Светланы Байтуриной, во время акции Баршай проявил агрессию, чтобы помочь другому фигуранту дела Владимиру Емельянову. В тот момент молодой человек подумал, что Козлов может забить Емельянова дубинкой, поэтому и решил вмешаться, отметила она.

«21 год, максимализм, желание помочь, вмешаться, учитывая эмоциональные особенности. Эксперты пишут: да, чувствительный, да, ранимый. Принципы справедливости — не пустой звук», — цитирует слова адвоката «Медиазона».

Молодого человека задержали и отправили в СИЗО в октябре 2019 года. Во время следствия его адвокат утверждал, что сокамерники оказывали на него давление: убеждали пойти на сделку со следствием, а также в шутливой форме обсуждали изнасилование. В ноябре, после того, как задержанный заявил о суицидальных мыслях, его отправили на психиатрическую экспертизу. Тогда же встал вопрос о возможном состоянии аффекта в момент акции. Тем не менее врачи признали Баршая абсолютно вменяемым.

До ареста он учился на третьем курсе Московского авиационного университета (МАИ), а также был волонтером-преподавателем в физико-математической школе при университете. Чтобы поддержать его после ареста, российские ученые опубликовали открытое письмо, в котором возмутились развитием дела.

«Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие», — отметили составители обращения. Они также обратили внимание, что Баршай — единственный из фигурантов, просидевший в СИЗО дольше трех месяцев в ожидании суда.

Ранее, 6 декабря, приговор также получил 27-летний мерчендайзер из Мытищ Владимир Емельянов, которого защищал Андрей Баршай. Ему дали два года условно.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, сиротство обвиняемого и тот факт, что он заботится о бабушке и прабабушке.

Сам молодой человек на суде заявил, что не хотел проявлять агрессию. «Увидев, как одного из граждан пытаются силой заломать и применить к нему спецсредства, дубинку, я из добрых побуждений, не желая причинить сотруднику Росгвардии какой-то физический вред, оттащил его», — объяснил он.

Вместе с Емельяновым и Баршаем 14 октября в качестве подозреваемых были также задержаны Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка они напали на сотрудника Росгвардии, повалили его на тротуар и ударили ногами, причинив физическую боль.

В результате молодым людям предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 6 декабря Мещанский суд приговорил их к трем и двум с половиной годам колонии соответственно.