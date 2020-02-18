«Ни на что не жалуется»: Захарченко выбрал профессию в тюрьме

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко могут не допустить к некоторым профессиям в колонии, где он в настоящий момент отбывает наказание за взяточничество. Тем не менее, он все равно будет заниматься общественно-полезной деятельностью, так как это сможет приблизить его к УДО, рассказал «Газете.Ru» адвокат экс-силовика Александр Карабанов.

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По словам защитника, процесс определения места работы для заключенных регламентируется администрацией исправительного учреждения и проходит в формате обсуждения.

«В процессе выбора профессии для заключенных есть определенный регламент, но в любом случае это что-то общественно-полезное. Захарченко действительно могли запретить стать поваром, так как обсуждение носит форму конструктивного диалога. В любом случае, все люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, должны правильно насыщать свой досуг. Освоение профессии также может послужить причиной для положительных характеристик со стороны руководства колонии, если мы уже планируем варианты оснований для выхода по УДО», — пояснил адвокат.

В целом Карабанов оценил состояние Захарченко как хорошее и отметил боевой настрой экс-полковника, который все еще не теряет надежды на пересмотр решения по его делу.

«У Захарченко все хорошо, насколько это возможно в колонии. Он вообще ни на что не жалуется — настоящий полковник. Я лично, когда посещал его в СИЗО, ни разу не видел его в подавленном настроении, он всегда пытается шутить. Ну и не теряет надежды на то, что по его делу другие вышестоящие инстанции примут законное решение о том, что он не виновен и находится в тюрьме незаконно», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее экс-полковник МВД рассказал своим адвокатам, что за время пребывания в колонии он уже научился шить, однако продолжить работу не сможет из-за аллергии.

«Я был в ШИЗО и пропустил экзамен на швея. Профессия такая — швей. Есть швея, а есть швей... Но я ходил [на учебу], несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу — аллергия жуткая, даже в медкнижке есть», — цитирует его слова РИА «Новости».

Захарченко также отметил, что хотел бы стать поваром или кочегаром, однако ему не разрешают. «Я просил повара-кондитера, но они не разрешают, боятся, что растолстею... Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт, а так бы я пошел на кочегара», — сообщил он.

Времени для освоения новых профессий у экс-полковника достаточно: 18 февраля второй кассационный суд оставил его приговор — 12,5 года заключения в мордовской колонии №5 — без изменений.

«Приговор Пресненского суда Москвы от 10 июня 2019 года и апелляционное постановление Московского городского суда от 17 октября 2019 года в отношении Дмитрия Захарченко оставлены без изменений», — сообщили представители кассационного суда.

Успешно осваивает новую профессию в колонии и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за получение взятки. В Тверской колонии №1 он занимает должность библиотекаря, а также ведет образовательный кружок, на котором рассказывает заключенным об экономике. С недавних пор у него даже появилось прозвище — «батя экономики», сообщает издание Baza.

«На должность библиотекаря колонии он официально зачислен 26 июня. Улюкаеву все понравилось, он сразу приступил к работе, и нам казалось, что был весьма воодушевлен», — рассказывал источник в колонии «МК».

По его словам, библиотекарь в колонии отвечает за весь книжный фонд, сортирует книги, ведет их выдачу осужденным и учет. Как ранее рассказывал «Газете.Ru» секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, на этой должности Улюкаев получает 11,1 тыс. рублей.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тыс. книг, в основном художественных. <...> Более 300 читателей. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — сообщал Улюкаев в письме изданию News.ru.

Тем не менее, эта привлекательная на первый взгляд профессия оказалась не под силу бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима №5 УФСИН России по Рязанской области. Его уволили из библиотеки за «нарушение режима содержания», сообщала рязанская «Новая газета».

По данным издания, проверяющие выразили недовольство «привилегированным положением» бывшего губернатора, который оборудовал в библиотеке комнату отдыха. В итоге уже более месяца Никита Белых работает на швейном производстве и занимается изготовлением мягких игрушек.