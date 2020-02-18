Покрывали педофилов: как захирело движение бойскаутов

Банкротство как наказание

Организация «Бойскауты Америки» подала заявление о защите от банкротства на фоне судебного процесса по делу о сексуальных домогательствах, сообщается на сайте юношеского движения.

Реклама

Как пояснил его председатель Джим Терли, процедура банкротства необходима, чтобы «выплатить компенсации всем тем, кто в прежние годы пострадал от домогательств», ведь в таком случае государство поможет организации с возмещением ущерба. В свою очередь движение сможет продолжить работу, а также сохранить активы местных отделений, которые, по данным адвокатов предполагаемых жертв насилия, исчисляются миллиардами долларов, передает газета Los Angeles Times.

Правозащитники беспокоятся, что с помощью банкротства «Бойскауты Америки» хотят прекратить подачу исков от пострадавших. Согласно 11-й главе Кодекса США о банкротстве, прием заявлений в суд со стороны потерпевших будет приостановлен на время судебного разбирательства о неспособности организации выполнить денежные обязательства. Такая отсрочка может занять годы, подчеркнул адвокат Гилион Дюмас в разговоре с газетой Los Angeles Times.

«Справедливость, которую жертвы сексуального насилия так заслужили, к сожалению, в конце концов избежит их, и это настоящая трагедия»,

— отметил адвокат движения «Издевательства в скаутинге» Поль Монс агентству Reuters.

Отметим, что на данный момент против «Бойскаутов Америки» выдвинуто 300 исков о сексуальном насилии. Всего с 1944 года о себе дали знать 12 254 жертвы надругательства — согласно их показаниям, в организации действовали 7 819 насильников, сообщил другой адвокат потерпевших Джефф Андерсн изданию HuffPost.

Почему «Бойскаутов Америки» так любили в XX веке

Изначально организация «Бойскауты Америки» задумывалась как юношеское движение, обучающее своих воспитанников исполнению гражданского долга, мирному сосуществованию с природой и помощи слабым.

Она была основана в 1910 году, и с тех пор около 110 млн американцев приняли участие в ее программах. В движении даже состояли режиссер Стивен Спилберг, астронавты Нил Армстронг и Чарли Дюк, а также 38-й президент США Джеральд Форд.

Однако известность ему принесли вовсе не популярные скауты, а подвиги членов организации. Так, во время Первой мировой войны последователи движения продавали сберегательные марки, вырученные деньги с которых шли на финансирование мирных программ. Лозунгом детей в тот период была фраза — «Каждый скаут должен спасти солдата».

Кроме того, «Бойскауты Америки» занимались благотворительностью — помощью Службе национальных парков США и сбором еды для пищевых банков (организации, занимающиеся передачей продуктов нуждающимся — «Газета.Ru»).

Как разрушился институт бойскаутов

Однако, пока в СМИ публиковались только добрые дела «Бойскаутов Америки», сама организация втайне вела так называемый «черный список», обнародование которого и разрушило ее репутацию.

Данный документ существовал в юношеском движении с 1919 года — и только в 2012 году благодаря газете Los Angeles Times стало известно, что в этот список вписывали бывших сотрудников организации, которых выгоняли за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. То есть руководство Бойскаутов Америки» на протяжении целого века обладало информацией о домогательствах, однако скрывало ее, не обращаясь в правоохранительные органы.

Тем вожатым, которые числились в «черном списке», было запрещено возвращаться на работу в организацию. Однако существовали и исключения, согласно которым подозреваемых в надругательстве над детьми оставляли на «испытательный срок».

Как удалось узнать СМИ, некоторым уволенным сотрудникам из «черного списка» и вовсе удалось вернуться в ряды движения — они, по данным Los Angeles Times, приносили поддельные документы в отдел кадров, а также переходили из отряда в отряд, пользуясь тем, что некоторые отделения «Бойскаутов Америки» не сверяются с «черным списком».

В 1980-х годах «Бойскауты Америки» настигла другая проблема — в правоохранительные органы стали поступать сообщения о высоком уровне хулиганства среди членов движения. В связи с растущим возмущением родителей скаутов организация была вынуждена признать, что лидеры отрядов не защищают младших и более слабых воспитанников, которых дразнят старшие участники движения. Они были уверены, что подобные издевательства «закаляют», а жертв насилия, которые сообщали о подобном, называли «стукачами» и «ябедами».

Ситуация изменилась после того, как в резервации скаутов Гошен в 1987 году дети устроили групповое избиение одного из членов движения, пока тот спал. В результате «Бойскауты Америки» перестали размещать свои объекты — в частности кемпинги и резервации — в изолированных районах, а также учредили новую должность сотрудника организации, который должен был следить за конфликтами среди бойскаутов.

В это же время в «Бойскаутах Америки» вели тренинги для вожатых и их помощников в рамках программы по защите детей от педофилов. Позже, в 2010 году, на первых заседаниях по делам об изнасиловании бойскаутов ни один из экс-сотрудников, проходивших в качестве свидетеля, не мог объяснить, почему «черный список» велся организацией с 1919 года, а тренинги начались лишь в конце 1980-х годов.

В итоге 24 апреля 2010 года суд города Портленда штата Орегон обязал «Бойскаутов Америки» обнародовать список сотрудников, на которых поступали жалобы на насилие.

После того как его опубликовала газета Los Angeles Times, жертвы домогательств стали массово обращаться к адвокатам с просьбой наказать членов организации. В результате было создано движение «Издевательства в скаутинге», к нему присоединились более 800 человек.

В связи с тем, что один за другим жертвы насилия подавали иски против «Бойскаутов Америки», требуя компенсации, у организации начались финансовые проблемы. Усугубились они, когда в 2013 году бойскауты разрешили геям вступать в организацию, а позже, в 2017 году, и транссексуалам. Данный запрет действовал на протяжении всей истории бойскаутов.

Решение «Бойскаутов Америки» вызвало неоднозначную реакцию среди организаций, финансирующих движение — в частности один из крупнейших спонсоров Церковь Иисуса Христа Последних Святых дней, известная также как мормонская церковь, вовсе отказалась от сотрудничества с бойскаутами.

В связи с этим движение заключило, что не может удовлетворить 300 исков, которые уже поданы против него. «Подача иска о банкротстве стала результатом десятилетий сокрытия фактов насилия со стороны бойскаутов и их взрослых лидеров», — сказал юрист движения «Издевательства в скаутинге» Поль Монс в разговоре с Reuters.