Роковой лайнер: с Diamond Princess увезли зараженного россиянина

На японском круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине из-за распространенного на его борту коронавируса Covid-19, подтвердили первый случай заражения россиянина. Накануне сообщалось о выявлении болезни у гражданки РФ, однако диагноз пока не подтвердился. Об этом сообщает посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook.

«Японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах — пассажирах Diamond Princess. Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчину срочно госпитализировали в специализированное медучреждение префектуры Аити. Отмечается, что болезнь протекает без симптомов, а пациент чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, доставлена в одну из больниц префектуры Канагава для обследования.

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Согласно последним данным, общее число заразившихся среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера достигло 542 человек — у 254 из них болезнь протекает без симптомов. Еще около 1300 пассажиров пока не прошли необходимые тесты.

Власти Японии объявили, что 19 февраля не заразившиеся вирусом смогут покинуть корабль. Эвакуация предположительно продлится до пятницы, 21 февраля.

Местные СМИ отмечают, что на берег сойдет большое количество японцев. Некоторые зарубежные страны собираются направить за своими гражданами специальные чартеры. В Японию сегодня уже прибыл самолет из Республики Корея, передает телерадиокомпания NHK. На туристическом судне находятся 14 человек с южнокорейскими паспортами.

Власти Великобритании также организуют спецрейс для эвакуации своих граждан с круизного судна Diamond Princess. США ранее уже вывезли более 300 своих граждан

При этом, как заявил на пресс-конференции замглавы МИД России Игорь Моргулов, отвечая на вопрос о возможности эвакуации россиян с корабля, все граждане останутся на судне до окончания карантина.

Напомним, что круизный лайнер Diamond Princess отправили на двухнедельный карантин 5 февраля. На его борту находились более 3700 пассажиров и членов экипажа. Около половины из них — граждане Японии, остальные — граждане 56 стран, в том числе 24 россиянина.

Судно вышло из порта Йокогама еще 20 января 2020 года, после чего успешно проследовало по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, а 3 февраля вернулось в пункт отправления. К этому времени несколько человек на борту заявили о недомогании. В результате японские власти решили объявить карантин и, прежде чем позволить людям вернуться домой, обследовать всех находившихся на борту.

Только в первый день медики выявили пневмонию, вызванную новым вирусом Covid-19 из Китая, у 10 человек. Их поместили в больницу в префектуре Канагава. Японские власти полагают, что источником заражения стал 80-летний пассажир из Гонконга. Он прилетел в Японию на самолете и находился на борту пять дней. Коронавирус у него обнаружили, когда он уже вернулся в Гонконг, сообщали в компании-перевозчике.

Россияне рассказывали порталу kp.ru, что среди пассажиров сохраняется некоторая тревога, поскольку болезнь распространяется очень быстро. Некоторые туристы потребовали от экипажа отключить кондиционеры, поскольку убеждены, что из-за него инфекция расходится быстрей.

Также несколько членов команды круизного лайнера Diamond Princess обратились к ООН и правительству Индии с просьбой защитить их от угрозы заражения коронавирусом. Свою просьбу они записали на видеролик, который опубликовал телеканал CNN.

«Мы чрезвычайно напуганы и просим изолировать членов команды от больных пассажиров. Тут проверяют только тех, у кого поднялась температура. Если власти Японии не в состоянии контролировать ситуацию, то вмешаться должны ООН и Индия – и как можно скорее», — заявлял один из членов команды Биная Кумара Саркара.