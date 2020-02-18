Трое погибших за выходные: что происходит в мурманской военчасти

За выходные в мурманской военной части погибли трое служащих

Сразу трое военных погибли в воинской части в поселке Печенга Мурманской области за минувшие выходные, сообщил «Газете.Ru» информированный источник. Один из служащих по контракту покончил собой, подтвердили в Северном флоте. По неофициальной информации, другой военный умер от естественных причин, еще один попал под колеса машины, за рулем которой был пьяный офицер. При этом все три инцидента не связаны между собой.

В Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военнослужащих. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в силовых структурах региона.

Он отметил, что трагедии произошли в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, которая базируется в поселке Печенга, на северо-западе области — примерно в 11 км от границы России с Норвегией. По словам собеседника издания, один из военных покончил жизнь самоубийством. Он служил в бригаде по контракту. Еще один служащий умер от естественных причин.

«Все три гибели абсолютно не связаны между собой», — подчеркнул источник. На Северном флоте (СФ) уже подтвердили гибель двоих военнослужащих в результате самоубийства и ДТП.

По факту смерти обоих командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

«17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сообщили в пресс-службе СФ, добавив, что возможной версией самоубийства являются «личные обстоятельства». Что касается второго военнослужащего, то в настоящий момент военные следователи проводят проверку на состав преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (УК) России «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О том, что на территории воинской части в Печенге погибли трое служащих, сообщает и местное информагентство «СеверПост.Ru». Интернет-пользователи в группах в соцсетях, посвященных новостям Мурманской области, обсуждают инцидент. Многие комментаторы пишут, что среди местных жителей бригада в Печенге якобы пользуется дурной славой.

Жители поселка отмечают, что один контрактник совершил суицид, другой военнослужащий попал под колеса автомобиля, которым управлял пьяный офицер, а третьего нашли мертвым в его доме в ванной после употребления спиртного. Собеседник «Газеты.Ru» подтвердил данную информацию.

18 февраля депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал «Газете.Ru», что, по данным Минобороны, в структуре гибели российских военных велика доля суицидов и ДТП с летальным исходом. Такие данные приводятся в официальном ответе первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова на запрос парламентария. При этом ведомство не сообщило конкретные цифры.

«В письме сказано, что доля самоубийств и смертельных ДТП «достаточно велика» по сравнению с другими причинами гибели наших военных, — пояснил Рашкин. — Это очень тревожный факт, ведь это значит, что служащие чувствуют себя в армии, как в тюрьме, раз не видят никакого выхода, не могут сообщить о своих проблемах и накладывают на себя руки».

Помимо самоубийств и нарушений правил дорожного движения среди причин гибели служащих — нарушения требований безопасности, авиакатастрофы, утопления и отравления.

Что касается преступлений, связанных с неуставными отношениями и рукоприкладством, то в 2019 году их доля составила около 12% от общего числа преступлений, допущенных в войсках. По словам Рашкина, именно эти случаи являются наиболее резонансными.

По степени негативного воздействия на моральный климат в воинских частях и по уровню общественного резонанса они несопоставимыми с их сравнительно небольшой долей в общей структуре правонарушений, подчеркнул депутат.

При этом общее количество военнослужащих, погибших в прошлом году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом. В письме Герасимова отмечается, что к снижению количества смертей и значительному уменьшению отдельных видов правонарушений привели меры, принятые руководством министерства.

В 2019 году на 26,5% сократилось и количество возбужденных уголовных дел по преступлениям против военной службы, совершенным служащими. Так, число случаев самовольного ухода из воинских частей снизилось на 41,8%. Кроме того, уменьшилось количество преступлений, связанных с хищением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 41,8%, грабежами — на 31,3%, дезертирством — на 30,3%, насильственными действиями в отношении начальника — на 21,4%, рукоприкладством — на 13,8%, незаконным оборотом наркотиков — на 11,1%, халатностью — на 9,8%, вымогательством — на 6,3%.