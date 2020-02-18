Трое погибших за выходные: что происходит в мурманской военчасти

В Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военнослужащих. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в силовых структурах региона.

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Он отметил, что трагедии произошли в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, которая базируется в поселке Печенга, на северо-западе области — примерно в 11 км от границы России с Норвегией. По словам собеседника издания, один из военных покончил жизнь самоубийством. Он служил в бригаде по контракту. Еще один служащий умер от естественных причин.

«Все три гибели абсолютно не связаны между собой», — подчеркнул источник. На Северном флоте (СФ) уже подтвердили гибель двоих военнослужащих в результате самоубийства и ДТП.

По факту смерти обоих командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

«17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сообщили в пресс-службе СФ, добавив, что возможной версией самоубийства являются «личные обстоятельства». Что касается второго военнослужащего, то в настоящий момент военные следователи проводят проверку на состав преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (УК) России «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О том, что на территории воинской части в Печенге погибли трое служащих, сообщает и местное информагентство «СеверПост.Ru». Интернет-пользователи в группах в соцсетях, посвященных новостям Мурманской области, обсуждают инцидент. Многие комментаторы пишут, что среди местных жителей бригада в Печенге якобы пользуется дурной славой.

Жители поселка отмечают, что один контрактник совершил суицид, другой военнослужащий попал под колеса автомобиля, которым управлял пьяный офицер, а третьего нашли мертвым в его доме в ванной после употребления спиртного. Собеседник «Газеты.Ru» подтвердил данную информацию.

18 февраля депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал «Газете.Ru», что, по данным Минобороны, в структуре гибели российских военных велика доля суицидов и ДТП с летальным исходом. Такие данные приводятся в официальном ответе первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова на запрос парламентария. При этом ведомство не сообщило конкретные цифры.

«В письме сказано, что доля самоубийств и смертельных ДТП «достаточно велика» по сравнению с другими причинами гибели наших военных, — пояснил Рашкин. — Это очень тревожный факт, ведь это значит, что служащие чувствуют себя в армии, как в тюрьме, раз не видят никакого выхода, не могут сообщить о своих проблемах и накладывают на себя руки».

Помимо самоубийств и нарушений правил дорожного движения среди причин гибели служащих — нарушения требований безопасности, авиакатастрофы, утопления и отравления.

Что касается преступлений, связанных с неуставными отношениями и рукоприкладством, то в 2019 году их доля составила около 12% от общего числа преступлений, допущенных в войсках. По словам Рашкина, именно эти случаи являются наиболее резонансными.

По степени негативного воздействия на моральный климат в воинских частях и по уровню общественного резонанса они несопоставимыми с их сравнительно небольшой долей в общей структуре правонарушений, подчеркнул депутат.

При этом общее количество военнослужащих, погибших в прошлом году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом. В письме Герасимова отмечается, что к снижению количества смертей и значительному уменьшению отдельных видов правонарушений привели меры, принятые руководством министерства.

В 2019 году на 26,5% сократилось и количество возбужденных уголовных дел по преступлениям против военной службы, совершенным служащими. Так, число случаев самовольного ухода из воинских частей снизилось на 41,8%. Кроме того, уменьшилось количество преступлений, связанных с хищением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 41,8%, грабежами — на 31,3%, дезертирством — на 30,3%, насильственными действиями в отношении начальника — на 21,4%, рукоприкладством — на 13,8%, незаконным оборотом наркотиков — на 11,1%, халатностью — на 9,8%, вымогательством — на 6,3%.