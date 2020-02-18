Был всего год: дочь экс-чиновника подозревают в педофилии

В Хабаровске в отношении младшей дочери бывшего начальника управления транспорта Сергея Суковатого и ее супруга возбуждено уголовное дело. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Источник «АиФ — Дальинформ» в правоохранительных органах уточняет, что пара подозревается в нарушении статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Отмечается, что ребенку, который, предположительно, пострадал от действий злоумышленников, на момент преступления был всего год. По словам источника DVhab.ru, речь идет о малолетней дочери супругов.

Изначально женщину и ее супруга вызвали на очередной допрос по делу экс-чиновника Суковатого. В связи с расследованием правоохранители провели обыск в квартире предполагаемой злоумышленницы — там были изъяты доказательства по делу, а также найдены видеозаписи порнографического характера.

При этом суд не стал отправлять пару в СИЗО. «Подозреваемые находятся под домашним арестом», — сообщил «АиФ» источник в правоохранительных органах. Он добавил, что их дочь изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение.

Напомним, что отца подозреваемой, экс-начальника управления транспорта администрации города Хабаровска Сергея Суковатого, задержали 20 января 2020 года при переходе российско-китайской границы. Операция прошла на речном пункте в Благовещенске. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

«Суковатый хотел скрыться от следствия, уехав в Канаду через КНР, чтобы укрыться там у своей дочери. Все билеты были при нем», — сообщал портал AmurMedia.

Издание отмечало, что с 2013 года Суковатый замещал начальника управления транспорта — за это время он провел несколько спорных реформ, которые хабаровчане встретили агрессивно. Так, к примеру, он изменил правила движения и использования городского транспорта — после этого массово обанкротились муниципальные перевозчики.

Также экс-чиновник провел сокращение дублирующих маршрутов и разрешил перевозчикам самим назначать цены за проезд в общественном транспорте краевой столицы. Однако новый мэр Сергей Кравчук с Суковатым общего языка найти не смог.

29 мая 2019 года Суковатый получил выговор за самовольную корректировку маршрутной сети возле аэропорта. После того как там установили шлагбаумы, очередь из автомобилей стала мешать движению автобусов, а в администрацию начали поступать жалобы. Тогда Суковатый и издал приказ о временном изменении схемы движения вокруг аэропорта и переносе остановки общественного транспорта.

«Не может принять какое-либо решение, в том числе об изменении схемы движения транспорта, лицо, которое не уполномочено на принятие подобных решений. Все должно быть сделано в рамках действующего законодательства. Наказание последовало за ненадлежащую, не в соответствии с законодательством РФ, организацию транспортного обслуживания населения», — заявляла замначальника юридического управления администрации Хабаровска Елена Кузнецова.

В июле ведомство реорганизовали. При этом в новой структуре места для Суковатого не нашлось. Сейчас он находится в СИЗО, как и перевозчик Юрий Васильев, который, по версии следствия, и дал взятку экс-чиновнику.

Похожий на историю дочери чиновника случай произошел в 2019 году в Санкт-Петербурге. Там против 64-летней пенсионерки завели дело об истязании несовершеннолетней внучки. Как выяснили следователи, пожилая петербурженка изготавливала порнографию с ее участием в квартире на Невском проспекте.

О первых преступлениях пенсионерки правоохранителям стало известно еще в апреле 2019 года. Тогда ее задержали и принудительно доставили из Краснодара в Санкт-Петербург — на злоумышленницу завели уголовное дело о сексуальном насилии над малолетней. Суд отправил ее в СИЗО, где она до сих пор ожидает окончания расследования.

По данным СК, истязать внучку петербурженка начала еще в 2011 году — тогда ребенку было пять лет. Женщина делала интимные фотографии внучки для последующей продажи.

Дело пенсионерки расследуется по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста» и статье 242 УК РФ «Незаконный оборот и изготовление детской порнографии или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».