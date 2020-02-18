Нет нужды: 31 декабря не сделают выходным

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем. По мнению кабмина, сейчас в Трудовом кодексе есть норма, на законодательном уровне разрешающая переносить выходные на другие дни «для рационального использования работниками праздничных дней». Поэтому смысла делать новый закон нет. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерение сделать 31 декабря выходным днем выглядит логично, но вопрос нужно решать «спокойно».

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина.

Там пояснили, что в стране уже есть законодательная норма, позволяющая делать подобные манипуляции с выходными днями. В Трудовом кодексе закреплена норма, которая дает возможность легально переносить выходные на другие дни «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Поэтому, раз кабмин наделен правом переносить один из выходных дней на 31 декабря, нужды в новом законопроекте нет.

Вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, привлек в прошлом году большое внимание со стороны СМИ и политиков. В конце ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий перенос рабочего дня с 31-го числа на другое. Законопроект гласит, что выходные дни нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим — если он не выпадает на субботу или воскресенье. При этом общая продолжительность праздников должна остаться прежней.

Люди смогут с большей рациональностью использовать выходные благодаря переносу свободного дня на 31 число, утверждают авторы инициативы. Кроме того, это позволит соблюсти «баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

При этом вскоре один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду и соцзащите Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что в 2019 году выходного 31 декабря ждать не стоит — законопроект внесли в Госдуму слишком поздно. Перед внесением изменений инициатива должна пройти через ряд чтений и других процедур.

«Рассчитывать на то, что все россияне смогут официально не работать 31 декабря уже в 2019 году, не приходится», — отметил парламентарий.

Изначально 31 декабря распорядился сделать выходным губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он перенес рабочий день в регионе на субботний день перед Новым годом. 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников также приказал сделать 31 декабря выходным, опросив жителей региона в Instagram. За неделю до этого аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В Крыму также перенесли рабочий день для госслужащих на 28 декабря. Кроме того, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для чиновников. В Мурманской области последний день года сделали выходным для бюджетников, а в Приморском крае порекомендовали работодателям перенести работу на другой день.

В Кремле при этом сначала заявляли, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем обсуждать нет необходимости.

«Здесь нечего дискутировать. <...> И об этом было объявлено заблаговременно. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако спустя некоторое время президент Владимир Путин заявил, что идея объявить 31 декабря выходным днем выглядит логичной.

«31 декабря полстраны все равно не работает, а только делает вид. Может, уже пора сделать день выходным, например за счет рабочей субботы? Мы спокойно сможем подготовиться к празднику, наши жены вам спасибо скажут», — обратился к президенту один из журналистов в ходе большой пресс-конференции главы государства.

«Нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года? Я не знаю. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — отмечал российский лидер. Путин также поприветствовал решение ряда работодателей сделать 31 декабря нерабочим днем.

Спустя некоторое время вице-премьер правительства России Татьяна Голикова рассказала, почему в стране 31 декабря не объявили выходным днем. Она заявила, что для разработки и принятия такого решения нужно большее количество времени.

По ее словам, в Трудовом кодексе установлены сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне. Голикова также подчеркнула, что сама, как и другие члены кабмина, работает 31 декабря, на что не повлияло бы установление дня выходным.