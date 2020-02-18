Не выдержал разлуки: кто стоит за убийством пары из Алзамая

В городе Алзамай Иркутской области правоохранители расследуют убийство двух человек — 24-летний местный житель был арестован по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 9 февраля 2020 года. В течение дня алзамаец звонил с угрозами своей бывшей подруге, после чего она вместе с новым сожителем решила уехать на время из дома. Обвиняемый подкараулил пару, когда та выходила из жилища, а затем напал с ножом.

Первой под удар попала 28-летняя девушка — после злоумышленник зарезал ее 29-летнего молодого человека. При этом, как сообщал портал kp.ru, после того, как женщину ранили, она успела добежать до соседей, однако убийца догнал ее и добил. На теле мужчины криминалисты насчитали 14 колото-резаных ран, а у погибшей — более 25. Алзамаец в ходе допросов заявил, что приревновал подругу.

Между тем сестра погибшей рассказала свою версию событий. По ее словам, еще вечером, 8 февраля мужчина поджидал ее родственницу в местном кафе, где она часто отдыхала по субботам. Сестра жертвы отметила, что скорее всего он хотел поговорить с бывшей подругой, чтобы попытаться вернуть отношения. Однако девушка не пришла — она осталась у нового молодого человека. Прождав до поздней ночи, мужчина отправился к паре домой.

«Он перелез через забор, ходил по палисаднику, заглядывал в окна. Как Александр сам сказал на следственном эксперименте, что он ждал, пока все уснут, чтобы поджечь дом. Даже написал сообщение нашему брату, который гостил у них: «Беги оттуда, я всех убью!». Но он не воспринял всерьез эти слова», — отметила родственница.

После этого мужчина выкинул нож и пошел домой спать. Задержали его только на следующий день. По словам сестры, свою вину он сперва не признавал. Говорил, что всю ночь был дома.

Тем не менее близкие погибшей не сомневаются в том, что обвиняемый расправился с ней и ее избранником именно из-за ревности. Во время расставания с сожителем девушка несколько месяцев жила у подозреваемого, однако вскоре решила вернуться к первому.

«Надя последний год жила с Сергеем. От прошлых отношений у нее осталось двое детей. Старший сын почти на все выходные ездил к родному отцу, а младшего она воспитывала с Сергеем сама. Так получилось, что с Сергеем поначалу также не все ладилось.

Был период, когда они на несколько месяцев расстались. В это время она и начала общаться с этим Александром. У него было сложное время, депрессии. В общем, попыталась парню помочь», — поделилась с «КП-Иркутск» родственница жертвы.

В городе арестованного считают проблемным — во время службы в армии он якобы сломал челюсть сослуживцу, а после был осужден за другое преступление.

«Александр начал буквально преследовать Надю. Надеялся добиться ее, а когда она решительно отказала, перешел к угрозам. Сестра рассказывала, что она реально боится его. Даже писала заявление в полицию. Одна из последних угроз поступила в день убийства. Он позвонил ей и сказал: «Я тебя сегодня зарежу, сука!» — добавила собеседница сайта kp.ru.

После смерти 29-летней жительницы Иркутской области ее младшего сына отдали на попечение бабушке. Однако сестра погибшей вместе с мужем уже решили, что оформят опекунство над ребенком. «Мы не бросим. Еще надеюсь, что убийца, оставивший без матери двоих детей, понесет заслуженное наказание», — подытожила она.