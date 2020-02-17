Наркотики, оружие, гомофобия: скандал в кадетском корпусе Омска

Полиция в Омске проводит проверку по факту инцидента в Омском кадетском корпусе. СМИ сообщили, что отец одного из воспитанников пришел в здание с пистолетом и угрожал им одному из преподавателей. Причиной конфликта якобы стал намек учителя на гомосексуальную ориентацию 13-летнего кадета. Представители областного управления МВД уже подтвердили факт проверки.

Реклама

Местный портал «Город55» сообщает, что 4 февраля воспитатель кадетского корпуса Иван Никанин сделал замечание двум воспитанникам о неподобающем поведении в строю.

«Я сказал кадетам, что они страдают ерундой. Мол, вы еще целоваться начните. Успокойтесь и нормально встаньте в строй», – рассказал свою версию случившегося мужчина.

Вскоре, 13 февраля, в учебное заведение пришел отец одного из кадетов Владислав Юрьев и возмутился фразой учителя. Никанин утверждает, что Юрьев сразу стал оскорблять его. Все это происходило в присутствии командира роты.

«Юрьев сразу перешел на оскорбление. Я пытался уйти, чтобы не разговаривать в таком тоне. Он меня пытался остановить и задел ладошкой по лицу. Старший воспитатель Сатимов сказал, что разговор окончен.

В этот момент [Юрьев] достал пистолет и начал угрожать: «Я тебя сейчас застрелю». Сатимов схватил его за руку, и пистолет выпал. Юрьев пытался схватиться за чайник и бросить его в меня», — сказал Никанин.

По его словам, кадет рассказал своему отцу, что воспитатель якобы назвал его геем.

«Есть куча свидетелей, которые подтверждают, что я никого [4 февраля] не оскорбил и не унизил», — сказал воспитатель.

Командир роты Шавкатжан Сатимов в разговоре с журналистами подтвердил версию Никанина: Юрьев с самого начала вел себя агрессивно, ругался матом, а потом выхватил пистолет, который удалось выбить.

«С первого года обучения с сыном Юрьева возникают проблемы. Руководство и отец об этом знают. Нарушает дисциплину и правила взаимоотношения с кадетами», – добавил Сатимов.

Что касается того, как Юрьеву удалось пронести оружие на территорию режимного объекта Минобороны, то, как выяснилось, на пункте пропуска в здании нет рамки металлоискателя. Руководство учебного заведения пояснило, что это оборудование очень дорогостоящее, а обыскивать вручную каждого родителя невозможно.

Между тем, сам Владислав Юрьев рассказал журналистам другую версию произошедшего. По его словам, он не приносил пистолет в здание, а с воспитателем решил поговорить, потому что инцидент с сыном стал последней каплей.

«Воспитатели – почти все поголовно – матерят детей. Я несколько раз звонил ротному Сатимову. Говорил: «Вы прекратите эту практику! Как можно воспитывать офицеров, унижая их такими словами?!», – сказал он сайту kp.ru, отметив, что ситуация не менялась.

Юрьев утверждает, что об инциденте 4 февраля он узнал не от сына, а от одной из матерей в родительском комитете. По его информации, Иван Никанин вызвал вперед двух кадетов, которые отвлеклись, обматерил их и произнес фразу, показавшуюся им унизительной.

«Естественно, я приехал разбираться, что произошло. Вызвали этого Никанина. Он сказал: «Я их не материл, но предположил, что они такие-то и сякие». Но это же еще худшее оскорбление для мальчиков! Представляете, стоит несколько десятков человек и он при всех называет их так, тем самым провоцируя смех и конфликты, — поделился Юрьев. — Я предложил Ивану, если он мужчина, встретиться со мной и обсудить все в другом месте.

Он мне ответил, что он не мужчина, а воспитатель. Тут, признаю, я не выдержал и рассказал ему, кто он на самом деле в грубой форме. На что он мне заявил, что будет жаловаться и убежал. Ротный все это видел».

При этом мужчина отрицает, что свидетелями конфликта были другие воспитанники. По его словам, руководство учреждение оказывает давление на кадетов, заставляя их писать заявления, что конфликт произошел на их глазах.

«Но внутри кадетского корпуса везде есть видеонаблюдение. На записях можно посмотреть, как и с чем я зашел», – подытожил он.

Юрьев считает, что воспитатели решили подставить его, чтобы отомстить за его попытки пресечь не только неуставные отношения в учреждении, но и торговлю запрещенными веществами. По словам собеседника, у мальчиков 12-13 лет в корпусе постоянно находят снюсы, спайсы и другие смеси.

Мужчина рассказал, что предлагал руководству учреждения свою помощь: проводить профилактические уроки для кадетов, а также установить камеру на территории корпуса. Дело в том, что ранее руководство учреждения заявило Юрьеву, что вещества забрасывают через забор в том месте, где нет видеонаблюдения.

«Я говорю заместителю начальника Кадетского корпуса, что готов купить эту камеру. Отвечает: «Мы обсудим». И тишина. И чудесным образом забыли об этом», — сказал Юрьев. Мужчина уверен, что в торговле наркотиками непосредственное заинтересованы некоторые работники кадетского корпуса.