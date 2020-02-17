Заразилась на лайнере: коронавирус добрался до россиянки

Россиянка заразилась коронавирусом Covid-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который c 3 февраля стоит в японском порту Иокогама, сообщили в посольстве РФ в Японии.

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Женщину увезут в одну из местных больниц, отметили в диппредставительстве. При этом несмотря на первый подтвержденный диагноз у российского пассажира, замглавы МИДа Игорь Моргулов заявил, что страна пока не намерена эвакуировать сограждан с судна, передавал «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что вопрос о возвращении на родину будет обсуждаться после того, как истечет срок карантина — он продлится до 19 февраля.

Пока оставшиеся 23 гражданина РФ, у которых не выявили симптомов заболевания, будут находится на судне под наблюдением японских врачей, подчеркнул представитель МИДа.

Сами россияне, находящиеся на лайнере, даже ни разу не просили об эвакуации, сообщало посольство РФ в Японии. Более того, они рассказали, что эпидемия абсолютно не испортила круиз.

Так, 67-летний врач-стоматолог из Омска Сергей Попов отметил, что несмотря на жесткие правила пребывания на лайнере — фактическое заточение в каютах, ношение масок и строгое использование дезинфицирующих средств, — сотрудники судна все равно стараются радовать туристов.

«Нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. <...> Еду приносят в номер. Кормят вкусными блюдами, о которых я никогда не слышал и не пробовал. Порции огромные — хватит на троих! Утром тебе под дверь подсовывают рулон туалетной бумаги и пачку салфеток. Иногда дают судоку, кроссворды и набор для домоводства типа «смастери все своими руками», аппликации, пуговицы, нитки — для развития творческой мысли», — рассказал мужчина RT.

При этом он считает, что все случаи выявленного коронавируса — всего лишь грипп, с которым можно было бы «отлежаться в каюте». По словам Попова, врачи госпитализируют с подозрением на новую инфекцию «всяких нытиков».

«Подъезжает «скорая», забирает кого-то. И все. В какой-то день вообще сразу 30 машин подъехало. Сейчас уже такого нет.

Только автобусы подъезжают, забирают тех, кто жалуется, и всяких нытиков. Но это иностранцы. Русские тут не жалуются, используют время с пользой: отдыхают и расслабляются в свое удовольствие»,

— заключил россиянин.

Рассказал о своем пребывании на судне и стилист из Бурятии Аркадий Булгатов — он добавил, что во время прогулок по палубе пассажирам нельзя подходить друг к другу ближе, чем на метр. Однако мужчина отметил, что не чувствует дискомфорта на судне — более того, у него в каюте есть балкон, из-за чего он может часто дышать свежим морских воздухом, передавал RT.

Между тем, еще 6 февраля пассажиры Diamond Princess рассказали, что на корабле есть проблемы с водой — вместо нее туристам давали лед, который они должны были растапливать, писал Telegram-канал Mash. Но более отдыхающие не говорили об этой проблеме.

Всего на борту до выявления массового заражения числились 2 666 туристов, а также 1 045 членов экипажа. Только 17 февраля число инфицированных на лайнере увеличилось на 85 — таким образом, общее число заболевших на борту судна достигло 454 человек, сообщает японский телеканал NHK. Они проходят лечение в больницах Японии.

США, Южная Корея, Гонконг, Италия, Австралия, Канада уже приступили к эвакуации своих граждан. Отмечалось, что увезут на родину они только людей с отрицательным тестом на коронавирус.

Среди пассажиров большего всего американцев — более 400 человек. Их вывозят на родину чартерными рейсами Kalitta Air. По прилету всех доставят на американские военные базы на еще один двухнедельный карантин.

Директор национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что всех граждан США с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые оказались на лайнере Diamond Princess — 44 человека — не пустят на рейс.

«Они никуда не едут. Они остаются в японских больницах. Всем с симптомами заболевания не будет разрешено подниматься на борт самолета, который эвакуирует пассажиров», — пояснил специалист телеканалу CBS.

Уже 17 февраля стало известно, что не менее 14 эвакуированных американцев оказались заражены новой инфекцией, сообщалось в совместном заявлении госдепартамента и министерства здравоохранения США.

«В ходе эвакуации после того, как пассажиры покинули борт судна и стали двигаться в аэропорт, власти США получили уведомление о том, что еще у 14 пассажиров, которые сдавали анализы 2-3 дня назад, был обнаружен Covid-19», — отмечалось в сообщении ведомств.

В итоге всех инфицированных поместили в изолированную от здоровых пассажиров зону самолета, осуществляющего эвакуацию.