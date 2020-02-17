«Жили бедно»: в Подмосковье супруг убил жену на глазах сына

В поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья мужчина выстрелил в бывшую жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в управлении областного Следственного комитета.

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По предварительным данным ведомства, трагедия произошла 16 февраля 2020 года. В СК отметили, что «между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса».

Во время ссоры житель Московской области схватил обрез охотничьего ружья и выстрелил в голову супруге. В этот момент рядом находился их одиннадцатилетний сын. После того, как он убежал к соседям, отец покончил с собой.

По данным телеканала «360», убийцу звали Арифом Салаевым. Незадолго до убийства он развелся с женой, однако пара продолжала жить вместе, занимая две комнаты в общежитии по улице Спортивной. Как рассказала РИА «Новости» Ксения Мишонова, уполномоченный по правам детей Подмосковья, незадолго до гибели женщина сняла квартиру и начала перевозить туда вещи.

По словам соседей, в день происшествия в комнате, где проживали погибшие, было шумно. Они слышали крики, но в полицию никто из них звонить не стал. Однако когда раздались выстрелы, знакомые по общежитию вызвали сотрудников правоохранительных органов. А после к ним прибежал ребенок экс-супругов.

Сейчас мальчик находится в больнице, с ним работают психологи. Всего у пары пятеро детей. Как передает «360», остальные четверо в это время находились у родственников. Ксения Мишонова уточнила, что дети остаются с бабушкой, которой передадут опеку над ними.

«Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее. Детишкам оказывается психологическая помощь. Одиннадцатилетний ребенок, ставший свидетелем трагедии, в удовлетворительном состоянии. Мы будем держать эту ситуацию на контроле», — сказала она РИА «Новости». При этом ранее Мишонова также сообщала, что на учете многодетная семья не состояла.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники подмосковного Следственного комитета. «Установлено, что выстрелы были произведены из охотничьего обреза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Ариф Салаев работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал, но в основном был трезвым, рассказал один из соседей телеканалу «360». С соседями Салаевы ладили. «Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?», — отметил знакомый пары. При этом мужчина уточнил, что ссор между Арифом и Еленой он не слышал.

По словам остальных соседей, многодетная семья занимала две комнаты. «Жили бедно. Старший сын, ему за 20 и дочка, которой сейчас 19, съехали. Лена, мама детей, работала продавцом. Ариф вообще неизвестно чем занимается. Они выпивали, часто ругались», — рассказала «КП» приятельница семьи Елена Болотникова.

Telegram-канал Mash выяснил, что семья жила в бедности, поэтому и после развода супруги продолжали жить вместе.