Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг регионов РФ

Самое высокое качество жизни зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Сводный балл у столиц превысил 70 из 100 возможных. В ближайшее время лидеры рейтинга сохранят свои позиции — Москва и Петербург закрепились наверху списка благодаря развитой экономике, инфраструктуре и потенциалу развития.

На четвертом, пятом и шестом местах всероссийского рейтинга — Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. Последние три места заняли Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Там эксперты зафиксировали низкий уровень социально-экономического развития, высокую безработицу и низкие зарплаты.

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Невысокое качество жизни также отмечено в Бурятии, Северной Осетии, на Алтае, в Калмыкии и Забайкалье.

Эксперты заявляют, что регионы из первой десятки рейтинга имеют высокий уровень экономического развития — на них приходится порядка 40% общего валового регионального продукта (ВРП) страны.

Различные рейтинги регионов РФ составляются регулярно. В начале декабря прошлого года список регионов России по уровню вредных привычек среди населения показал, что самыми «здоровыми» по-прежнему являются республики Северного Кавказа — меньше всего курят и пьют в Чечне. На втором месте — Ингушетия; третье, четвертое и пятое места рейтинга заняли Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Эксперты заявляют, что низкий уровень распространения вредных привычек в этих регионах объясняется «традициями, историей и религией». Экономические факторы, по их мнению, играют меньшую роль.

Авторы исследования отмечают, что при расчетах учитывали потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от отравлений спиртным и число преступлений, связанных с наркотиками. Все данные указаны за 2018 год.

Низкое потребление алкоголя и табака отмечено также в Волгоградской и Тамбовской областях, на Ставрополье, в Татарстане и Саратовской области. Однако показатели смертности и преступности в этих регионах на весьма высоком уровне.

Самым «нездоровым» регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. По результатам исследования он занял последнюю строчку рейтинга. ЯНАО входит в тройку лидеров по потреблению табака на взрослого жителя, вместе с ним — Камчатка и Еврейская автономная область.

Отмечается, что все «нездоровые» регионы расположены в зонах с суровым климатом. Однако проблемы у каждого из «аутсайдеров» разные.

Больше всего алкоголя пьют в Магаданской области и на Сахалине. В Бурятии потребление алкоголя и табака относительно невысоко, однако смертность и преступность в состоянии опьянения — на первых местах по стране.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация улучшается в сравнении с прошлыми годами. Оба мегаполиса поднялись в рейтинге на четыре и шесть строчек соответственно. Сейчас Москва — на 53 месте, а Петербург — на 70-м.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге — самый высокий уровень потребления наркотических веществ в стране. В Москве самой острой проблемой оказалось табакокурение. При этом пить спиртное в обеих столицах стали меньше.

Между тем, в рейтинге «лучших стран мира» американского журнала US News & World Report Россия оказалась на 23 месте. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран — теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге. Исследование, на основе которого составлялся рейтинг, было проведено компанией BAV Consulting и Пенсильванским университетом. В ходе него была опрошена 21 тыс. человек из 36 стран мира.

Также стоит отметить, что Россия занимает 68 место в мире среди самых счастливых стран — между Пакистаном и Филиппинами. Об этом сообщило агентство ООН по поиску решений для стабильного развития. На первом месте в мире — Финляндия, она занимает эту строчку уже не первый год. Кроме нее, в первую десятку «счастливцев» внесли Данию, Норвегию, Исландию, Нидерланды, Швейцарию, Швецию, Новую Зеландию, Канаду и Австрию.