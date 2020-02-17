Личное мнение: в РПЦ дезавуировали слова о «проститутках»

Тирада протоиерея Димитрия Смирнова про внебрачные отношения не возымела должного эффекта и представляет собой неудачный троллинг. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«От себя еще могу добавить, что троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению», — заявил он. Кроме того, Легойда подчеркнул, что слова Смирнова — это мнение одного священника, а не всей РПЦ.

Так Легойда прокомментировал запись епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова). Тот ранее написал в своем канале, что слова Смирнова являются оскорбительными и неприемлемыми.

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Однако представитель РПЦ согласился с тем, что проблема, на которую пытался указать отец Димитрий, существует — по его мнению, она связана с «безответственностью» мужчин, не желающих оформить брак. Также он охарактеризовал Смирнова как «очень доброго человека».

«В современном обществе есть проблема ответственности. Но это не дает повод к высказанной характеристике», — добавил епископ.

Кроме того, Владимир Легойда отметил, что существует «извечная путаница» с определением гражданского брака.

«В строгом смысле слова <...> это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации», – добавил представитель РПЦ. Он подытожил, что слова батюшки Димитрия недопустимы, потому что он «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

Накануне из-за слов протоиерея Димитрия Смирнова разгорелся большой скандал — глава патриаршей комиссии Русской православной церкви по делам семьи раскритиковал незарегистрированные официально отношения. Как сообщает «Интерфакс», на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO Смирнов резко выразил недовольство «несознательностью» мужчин и женщин в России.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», – заявил Смирнов.

По словам протоиерея, мужчины, которые заявляют о своем «гражданском браке» не считают за жен своих партнерш, а воспринимают их «временной утехой».

«Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — подчеркнул отец Димитрий. Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин «на миллионы больше», чем женатых мужчин — и это следствие такого «несознательного» отношения к браку.

Слова священника вызвали критику в Госдуме и Совфеде. Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что Смирнов оскорбил многих женщин, которые хотят выйти замуж, но пока не получили предложения от мужчины. Член Совфеда, председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова назвала слова протоиерея некрасивыми и неправильными, но поддержала «традиционную семью».

Кроме того, разное отношение к словам Смирнова выразили и другие известные личности. Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook, что у нее есть только одна просьба к РПЦ — придумать какое-то название для мужчин, живущих в гражданском браке, потому что «для женщин уже придумали». Российский киноактер Иван Охлобыстин, отстраненный по собственному желанию священник, поддержал слова отца Димитрия.

«У меня нет мнений отличных от мнения отца Димитрия! С любовью о Господе», — заявил он.

Сам Смирнов вскоре после этого заявил НСН, что не считает необходимым извиняться за свои слова, и хотел привлечь внимание общественности к проблеме.

«Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово, чтобы привлечь внимание к проблеме. Все уже думают, что гражданские браки — это нормально. Как же нормально?! Это просто издевательство над женщинами, которые тратят лучшие годы на бессовестных мужчин, которые используют их как бесплатных проституток.

Первая претензия к мужчине. Он пользуется женщиной бесплатно. Вторая — и к женщине: она же на это соглашается! И они изображают какой-то гражданский брак. Какой же это брак, если мужчина вообще не собирается жениться и не несет никакой ответственности за женщину? Он ее содержит? Тратит деньги? Ну так все равно – она не жена. А содержанка, если он ее содержит. По статистике, через пять лет эти браки заканчиваются. Он находит новую гражданскую жену.

Бросают огромное количество женщин ни с чем. Она приходит в храм — и плачет. Спрашиваю, чего ты плачешь. Она говорит, меня гражданский муж бросил. И у меня сердце плачет», — заявил отец Димитрий.