Первое лекарство: новая смерть от коронавируса за пределами Китая

– Число заболевших коронавирусом в Китае составило составило 70,548 тыс. — об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. Умерли, по последним данным, 1770 из них.

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– За сутки число новых случаев заражения составило 2,048 тыс. человек, смертельных случаев стало больше на на 105. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 100 человека, в провинции Хэнань — три человека, в провинции Гуандун умерли двое заболевших.

Меры Китая дают результаты

– Власти КНР заявили об успехах мер по предотвращению распространения коронавируса. Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фэн сообщил, что за несколько недель доля тяжелобольных коронавирусом в стране сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных. Кроме того, снижается рост числа новых случаев заражения в провинции Хубэй – эпицентре вспышки.

– В Китае в производство запущено лекарство, которое, возможно, сможет победить коронавирус. Власти города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян заявили, что препарат уже получил официальное одобрение профильного ведомства.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», – сообщили в администрации Тайчжоу.

Новые зараженные на острове и лайнере

– Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован 16 февраля на Тайване. Как передает телеканал CGTN, от болезни скончался 60-летний мужчина, который в последнее время не покидал остров. По последней информации, число инфицированных на острове возросло до 20.

– Между тем, на японском лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту города Иокогама, количество зараженных увеличилось на 70 человек. Как сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, всего на борту находится 355 больных пасссажиров и членов экипажа.

– Ни один из 24 россиян на борту не просил об эвакуации, сообщается на странице российского посольства в Японии в Facebook. Кроме того, ни у одного из них не выявлен коронавирус. Граждане РФ останутся на борту судна до завершения карантина, ориентировочно до 19 февраля этого года.

— При этом среди американцев, готовящихся к эвакуации, выявлены 44 человека, заразившихся новым типом коронавируса.

— В Южной Корее — 30-й заболевший коронавирусом: это 68-летняя женщина, супруга уже заболевшего человека. Она находилась на домашнем карантине, поскольку близко контактировала с заразившимся — после постановки диагноза ее отправили в больницу при Сеульском университете.