«Устойчивые признаки»: весна в Россию придет пораньше

В этом году весна придет в европейскую часть России раньше положенного, хотя, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, всю зиму и так стояла погода, характерная для середины марта.

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Специалист напомнил, что синоптическая весна, как правило, приходит в после 20 марта, но в этом году на земле нет постоянного снежного покрова, а на воде — ледяной корки, передает ТАСС.

«Естественными синоптическими признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов, сход снега, таяние льда на водоемах. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — сказал синоптик.

Впрочем, понедельник, 17 февраля, окажется днем тяжелым, а точнее хмурым. На Москву хлынет волна океанического тепла, которая принесет с собой порывистый ветер и осадки в виде дождя. Зато столбики термометров поднимутся почти на 10 градусов выше нормы и задержатся на отметке в +4°С.

Ночью немного похолодает — до 0°С. Атмосферное давление при этом понизится до 740 мм рт. ст., чем может вызвать головную боль и заставить нахмуриться не только небо, но и самих москвичей.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что климатическая норма в марте будет сохраняться по всей территории европейской России.

При этом на востоке и юге республики Коми, в Кировской области и Пермском крае может быть отмечено превышение температурной нормы. Кроме того, тепловые аномалии возможны по всему Уралу и почти на всей территории Сибири.

На Чукотке, Камчатке, Сахалине, а также в Приморье и Хабаровском крае климатическая норма сохранится. Однако в ряде областей Дальнего Востока она будет превышена на 1°C.

В Москве и Московской области в марте ожидается «нормальная» температура для этого месяца. По словам Паршиной, по ночам возможны заморозки до -5°C, а днем воздух будет прогреваться до +6°C.

На юге России ночные заморозки также могут достигать -5°C, однако днем в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкии дневная температура может подниматься до +15°C.

На Кубани, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа в мартовские дни температура может доходить до +20°C.

На Урале ночные температуры ожидаются сравнительно более низкие, чем в Москве – до -15°C. Днем теплее — столбики термометров будут задерживаться на отметках в диапазоне от +3°C до +8 градусов.

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи, может привести к их гибели.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год» — рассказал ученый изданию «Известия».

Кроме того, рекордно теплая и бесснежная зима увеличит риск гибели икры, которую откладывают лещи, сазаны и караси, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, указали в Росрыболовстве.

Причину необычно теплой для России зимы ученые видят в глобальном потеплении. По их словам, негативно изменения погоды скажутся и на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг).

Об опасности теплой зимы для комаров ранее предупредил и директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен. По его словам, в результате таяния снега весной в прудах начинают размножаться комары. При раннем исчезновении снега они лишатся привычных условий для того, чтобы появилось новое потомство.

Это, в свою очередь, повлияет на питание птиц, употребляющих мелких насекомых. Также Сааринен добавил,что бесснежье может привести к неурожаю, так как снег питает почву влагой и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.