Ворвался с ножом: кто напал на храм в Москве

В Москве мужчина ворвался в православный храм с ножом и напал на прихожан во время богослужения. В результате были ранены два человека, об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

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«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», – сказала она.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что нападение произошло в храме Святителя Николая. Другие СМИ передают, что он находится на Бакунинской улице на северо-востоке столицы.

Телеграм-канал Mash сообщает, что задержанного зовут Ефим Ефимов, ему 26 лет. Нападавший, по предварительным данным, направился прямо к алтарю, где в это время батюшка читал молитвы. Один из помощников попытался остановить его, тогда парень ударил того ножом. Подозреваемого задержали сами прихожане – совместными усилиями они скрутили Ефимова и держали, пока не приехала полиция. При этом он успел нанести травмы двум людям.

По данным телеканала РЕН ТВ, оба пострадавшие – алтарники (помощники священнослужителей в алтаре).

«Он (нападавший» кричал: «Поубиваю, бесы!» – и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон», – рассказали в администрации храма сайту kp.ru.

Еще одно нападение произошло накануне в центре Калининграда. По версии следствия, около 19.00 мужчина выстрелил в прохожих из охотничьего карабина. От полученных ранений на месте скончались мужчина и женщина. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, с ранением грудной клетки его доставили в больницу, где он умер. Об этом сообщили в областном следственном управлении СКР. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», – передает ТАСС сообщение регионального ведомства.

По предварительным данным следствия, мотивом нападения стали неприязненные отношения.

СМИ со ссылкой на очевидцев и источники сообщают, что все участники конфликта работали на центральном рынке, погибшая супружеская пара торговала овощами в палатке.

Руководство рынка пока не комментирует происшествие, однако другие торговцы говорят, что спор мог возникнуть из-за передела мест. Сотрудники рынка рассказали, что нападавший и ранее вел себя агрессивно.

«Тот, который стрелял, – псих. Он три года назад уже приходил на рынок с топором», – передает канал «Звезда» слова очевидцев.

По предварительным данным, погибшая была беременна. 17-летний очевидец рассказал местному изданию «Клопс» подробности случившегося.

«Оглядываюсь и вижу – у белой машины женщина сидит на корточках, у нее было ранено колено. Она просила о помощи меня, умоляла. Я хотел подойти и оказать ей первую медицинскую помощь, и когда решил было идти, услышал выстрел за спиной в воздух. И я побежал назад. Услышал еще один выстрел. Оглянулся – женщина возле машины уже была мертва», – сказал юноша.

По его словам, после того, как нападавший попытался покончить с собой, он выхватил у него оружие и держал под прицелом, пока не подоспели сотрудники Росгвардии.

Убийство семейной пары произошло на глазах их 13-летнего сына. Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко сообщила, что мальчик физически не ранен, однако получил серьезную психологическую травму.

«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма. <…> В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает», — пояснила Ткаченко.