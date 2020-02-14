Экипаж зажало в кабине: вертолет Ми-8 разбился на Ямале

Двое пилотов погибли во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Согласно информации ведомства, ЧП произошло около 16:00 по местному времени в Ямальском районе в 400-500 метрах от порта Саббетта. Вертолет авиакомпании «Скол», который следовал из Гыданского полуострова в порт Саббетта, совершил жесткую посадку.

«На борту находилось 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии. <…> прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли», — сообщили в МЧС.

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По уточненным данным РЕН ТВ, погибшими оказались командир судна и бортмеханик. Экипаж должен был доставить к месту назначения работников ООО «Газпромнефть-Гео». В компании подтвердили эту информацию.

«На борту находились сотрудники «Газпромнефть-ГЕО» и «ГПН-Снабжения». Среди сотрудников компании пострадавших нет. Ведется расследование», — сообщили в пресс-службе «Газпром нефть» принадлежащему Григорию Березкину РБК. По данным РЕН ТВ, все присутствовавшие на борту обратились за помощью к медикам.

Наиболее вероятной причиной катастрофы стали плохие погодные условия, сообщал источник РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления МЧС. «Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше», — заявлял представитель ведомства.

На кадрах, сделанных на месте происшествия, заметно, что основной удар пришелся на кабину: у находившихся в ней людей практически не было шанса выжить.

В связи с аварийным приземлением вертолета Уральское следственное управление на транспорте СК РФ уже организовало проверку, сообщается на сайте ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего», — рассказали в пресс-службе СК. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале февраля 2020 года вертолет потерпел крушение в Татарстане. В результате ЧП погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин — он оказался зажат в кабине. Вместе с ним на борту также находились его помощник и пилот. Как сообщали в региональном Минздраве, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

«Второй пострадавший в авиакатастрофе перевезен в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, на данный момент ему проводят диагностические и лечебные мероприятия. Оба пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии», — отмечали в министерстве.

В экстренных службах РИА «Новости» уточняли, что авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.

Представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщала агентству, что вертолет Bell 407 находился в собственности компании «Восток Транс». По информации пресс-службы МЧС, он летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В числе основных причин катастрофы рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия.