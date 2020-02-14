«Родитель №1 и родитель №2»: как отменяют мам и пап

На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что пока он занимает должность главы государства, в России не легализуют однополые браки, «будут мама и папа». Об этом он сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

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«Что касается «родителя №1 и родителя №2», я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — отметил глава государства.

При этом депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече сообщила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи. Она отметила, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама и папа» могут прийти понятия «родитель №1 и родитель №2», а это «реальность в некоторых странах».

«Этим вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья — это союз мужчины и женщины», — заключила чиновница. Путин в ответ на это заметил, что такая формулировка — дискуссионный вопрос.

«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — пояснил президент. Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, «надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать».

Между тем, определения «родитель №1» и «родитель №2» вместо «отец» и «мать» используются в документообороте в некоторых странах: Совет Европы еще в 2010 году заявил о намерении внедрять гендерно-нейтральный язык.

Как передавало издание Die Welt, в число запланированных изменений входило исключение из лексикона слов «мама» и «папа». Вместо этого рекомендовалось употреблять термин «родители». По мнению авторов законопроекта, традиционная ролевая модель, связывающая женщин с домашним хозяйством, препятствует равенству мужчин и женщин.

Поводом для внесения подобных изменений послужило требование швейцарского депутата Дорис Стамп, которая заявила, что женщины не являются пассивными и низшими существами и не должны изображаться матерями или сексуальными объектами.

Швейцария стала также первой страной, выполнившей эту рекомендацию — теперь в Берне практически не употребляются слова «мать» или «отец».

Через год, в 2011-м, и в США прошла такая реформа. Однако связано это было с увеличением случаев усыновления детей однополыми парами.

В Госдепе такой шаг объясняли тем, что гендерная идентификация родителей просто устарела. Власти США подчеркнули, что теперь в документах у детей, воспитывающихся парой одного пола, не будут числиться сразу два папы или две мамы. Вместо этого в бумагах указывается политкорректный термин «родитель №1» и «родитель №2».

При этом решение Госдепа США не вызвало полного одобрения со стороны представителей ЛГБТК-сообщества. Многие из них были и не против бывшей идентификации — «мама» и «папа».

В феврале 2019-го национальное собрание Франции приняло поправку о замене понятий «отец и мать» в школьных формулярах. Как и в США, это было связано с растущим числом французских семей, где дети воспитываются родителями одного пола. Ранее в официальных документах не учитывалось существование однополых браков, хотя закон, разрешающий такие союзы, был принят еще в 2013 году.

«Эта поправка призвана закрепить в законодательстве разнообразие семей. Реальность такова, что есть дети, живущие с двумя папами или двумя мамами, и у них не меньше прав, чем у других», — заявила на пресс-конференции Валери Пети, депутат из президентской партии «Вперед, Республика!»,

Защитники традиционных ценностей не оценили нововведение. Людовин де Ла Рошер, лидер общественного движения «Маниф пур тус» (La Manif pour tous), которое выступает за сохранение традиционных семейных ценностей, назвала принятую поправку «абсолютно бесчеловечной»: «Эта поправка уничтожает фундаментальные ценности», — заявила она в разговоре с AFP

В британской Шотландии пока не введен подобный закон, однако медперсоналу клиник запретили употребление слов «мама» и «папа», чтобы не обидеть гомосексуальные пары с детьми. Кроме того, в медицинских учреждениях развешивают плакаты с изображением не только гетеросексуальных, но и однополых пар с детьми.

Есть, впрочем, страны, где такие поправки провалились. В апреле 2019 власти Италии официально вернули в документы понятия «мать» и «отец». Указ об этом нововведении подписал вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Три года назад предыдущее правительство упразднило эти термины и распорядилось указывать во всех удостоверяющих личность документы формулировки «родитель №1» и «родитель №2». Однако это решение возмутило многих граждан.