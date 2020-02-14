Разрешал стройки у Байкала: задержан скандальный чиновник

Главу администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова задержали после незаконной выдачи разрешения на строительство в экологической зоне озера Байкал. Об этом сообщает Следственный комитет по Иркутской области.

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Ведомство совместно с региональным УФСБ выяснило, что

в 2017 году чиновник выдал разрешение на строительство здания площадью более 1,4 тыс. кв. м в центральной экозоне, где какие-либо строительные работы в принципе запрещены. В результате на этом месте была возведена трехэтажная гостиница, уточнили в Следкоме.

После задержания правоохранители провели обыски в администрации поселка. В итоге против Шамсудинова возбудили дело по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

На задержание чиновника отреагировало правительство Иркутской области. «Было много обращений по этому поводу как в мою приемную, так и во время личной встречи в поселке. Я попросил СК изучить данный вопрос и благодарен его сотрудникам за оперативность. Говорил и еще раз повторю: никаких незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно. За этим будем строго следить», — заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, слова которого приводятся на сайте правительства.

Аналогичное дело о выдаче незаконных разрешений на строительство в отношении Шамсудинова было возбуждено еще в мае 2019 года.

По версии Следкома, тогда же, в 2017 году, глава поселка незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов на побережье озера Байкал — в том числе покупателями мест для возведения зданий были иностранные граждане. Согласно данным регионального СК, подобные сделки Шамсудинов проворачивал семь раз.

В итоге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и регионального главка МВД провели обыски в доме и на даче главы поселка Листвянка, а также в администрации — оттуда была изъята вся документация. По ходатайству следствия 23 апреля 2018 года мужчина был помещен под домашний арест на два месяца.

Как уточняют СМИ, разрешения на строительство в Листвянке чиновник выдавал гражданам Китая — они строили отели и рестораны под видом жилых домов, писал «Интерфакс». В связи с этим летом 2018 года судебные приставы приостановили возведение шести многоэтажных зданий на центральной улице Горького в Листвянке.

Однако несмотря на имеющиеся доказательства, дело так и не продвинулось. Сам Шамсудинов во время домашнего ареста свободно давал интервью — в том числе и американской газете The New York Times.

По слова главы Листвянки, он и не подозревал, что трехэтажные здания с 14 спальнями и балконами, построенные китайцами на одобренных им территориях, были гостиницами. «Они все говорили, что им нужны большие дома, что у них много родственников, которые планируют приезжать в гости», — утверждал чиновник.

Несмотря на это, по данным The New York Times, Листвянка с населением в 1972 человека превратилась в улицу с ресторанами, отелями и огромными рекламными щитами, на некоторых из которых светились надписи на китайском языке. Кроме того, в поселке возвели стрип-клуб под названием Las Vegas, пишет американская газета.

При этом в поселке нет центральной системы водоснабжения и канализации. Мусор накапливается большими кучами, после чего его вывозят, а все дороги, кроме главных, остаются не заасфальтированными. Детский сад, в который ходят большинство малолетних жителей населенного пункта, похож на старый деревянный барак — в нем даже нет санузла, отмечает The New York Times.

«Все кричат, что Байкал — это жемчужина России, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но задача по утилизации мусора и другие экологические проблемы ложатся на плечи мэров небольших городов», — возмущался Шамсудинов.

Александра Шамсудинова избрали главой Листвянки в сентябре 2016 года. С 1993 по 2014 год он работал в ГУ МВД России по Иркутской области — и ушел из правоохранительных органов в звании подполковника полиции.

Сам поселок расположен на Байкале у истока реки Ангары, в 70 км от Иркутска. Из-за того, что он расположен недалеко от областного центра, отдыхающие называют его «туристическими воротами Байкала». Здесь находятся несколько десятков турбаз, гостиниц и отелей.