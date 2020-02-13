«Обсуждали мой пост»: Водонаева дала показания о «быдле»

Телеведущая Алена Водонаева дала объяснения в полиции из-за своего поста в Instagram о целесообразности материнского капитала. Она приехала в отделение вместе со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. Об этом сообщает РИА «Новости»

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«Дала показания о своем отношении к абортам и о своем посте в Instagram. Как бы абсурдно это ни звучало, но обсуждали мой пост», — рассказала журналистам Водонаева после дачи показаний

Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Незадолго до этого директору 37-летней звезды пришло письмо с приглашением на беседу. Следователи планировали обсудить с Водонаевой ее публикацию об абортах и демографии, которую широко обсуждали в Сети, на телевидении и даже в Государственной думе, передает «Super».

Как уточнила адвокат Екатерина Гордон, в полиции Водонаева говорила только по поводу поста про аборты.

«У нас есть еще одно заявление, о котором мы узнали, — сообщила Гордон. — Пока по этому заявлению нас не вызывали, сегодня была тема абортов».

Заявление на Алену Водонаеву написала в Генеральную прокуратуру многодетная мать Татьяна Иванова, которая считает высказывания телеведущей унижением ее человеческого, женского и материнского достоинства, так как она не имеет возможности зарабатывать большие деньги.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты?» — отметила заявительница.

В письме, составленном в отделении ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы, приведены несколько цитат из публикаций, посвященных теме абортов: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», «Не надо рожать рабов этому государству».

Как сообщал «Интерфакс», составить документ для Генпрокуратуры многодетной матери помогли юристы Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (международная общественная организация, основанная под эгидой РПЦ). Привлечь Водонаеву к ответственности могут по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на шесть лет.

Однако насколько это вероятно, пока неясно. «В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей.

Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой. Эту статью часто пытаются применить в отношении высказываний людей, оппозиционно настроенных, но мы надеемся, что это не тот случай. Подробнее станет известно после дачи пояснений», — говорила по поводу заявления в Генпрокуратуру Екатерина Гордон.

Многие известные личности выступили с негативным отношением к поступку Водонаевой. Так, актер Иван Охлобыстин назвал знаменитость «еще одной проституткой». По его словам, на телевидение нельзя допускать «дам с пониженной социальной ответственностью». «Ишь ты. «Этому» государству! Хай катятся в «то» государство и хоть на собаках женятся», — написал он.

Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать. Водонаева опубликовала пост в Instagram, где обвинила Охлобыстина в поведении «типичного быдла» — она также выразила надежду, что дочери актера в будущем не будут брать пример с такого отца.