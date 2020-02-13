Эпидемию не остановить: коронавирус поразит две трети населения

Какой срок жизни дали коронавирусу

— В ВОЗ считают, что коронавирус может поразить до двух третей населения Земли. Такое предположение высказал советник организации биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини, сообщает Bloomberg.

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— Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 14 февраля в мире подтверждено 63 851 случай инфицирования, из которых 63 294 зарегистрированы в республике. Умерли от болезни 1 383 человека, вылечились — 6796.

— По оценке SCMP,

общее число инфицированных новым коронавирусом по всему миру составило 64 434.

248 случаев выявили в Японии, 58 — в Сингапуре, 33 — в Таиланде, 28 — в Южной Корее. Как сообщает телеканал CGTN, всего за пределами Китая подтверждено 505 случаев заражения.

— Эксперты издания Journal of Hospital Infection выяснили, сколько коронавирус может прожить на поверхности предметов. Согласно новому исследованию, в случае, если новый Covid-19 похож на другие коронавирусы этого семейства, он может оставаться активным в течение недели или даже больше.

— Тем временем международные эксперты и медработники обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу на фоне рекордного роста смертности в провинции Хубэй, сообщает газета Financial Times. Как заявили в Имперском колледже Лондона, на самом деле врачи смогли диагностировать лишь 5% случаев, причем только самые сложные.

— В Ухане заверяют, что нашли эффективный способ лечения. Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной COVID-19, доказало свою эффективность, сказал на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй

Меньше половины россиян боятся заболевания

— Только 42% опрошенных в России считают уровень угрозы из-за коронавируса в мире высоким, сообщил исследовательский центр Ipsos. Больше всего переживают в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%). Около 47% жителей Канады, Великобритании и Германии также считают, что дела плохи.

— Тем не менее россияне массово потеряли интерес к международным морским круизам из-за опасения заразиться коронавирусом или оказаться запертыми на судне из-за карантина, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Международная ассоциация круизных линий также приняла решение ограничить посадку на лайнеры пассажиров, которые побывали в Китае в течение двух последних недель.

Альянс туристических агентств (АТА) также сообщил о падении спроса на заграничные туры среди россиян на 20-25%.

Заразиться можно через унитаз

— В Японии был зафиксирован первый случай летального исхода из-за заражения новым коронавирусом Covid-19 на территории страны, передает телеканал NHK. По данным СМИ, жертвой болезни стала 80-летняя женщина, проживавшая в префектуре рядом с Токио.

— Во вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой с населением в 10 тыс. человек, расположенную рядом с Ханоем. Решение было принято 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом Covid-19 среди местных жителей.

— Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус Covid-2019 может распространяться по канализационным трубам, сообщает телекомпания CNN. На эту мысль их натолкнула заразившаяся 62-летняя женщина. Она не посещала эпицентр эпидемии Ухань и не общалась с инфицированными. Единственным, кто мог ее заразить, был инфицированный 75-летний сосед, с которым у нее был общий канализационный стояк, переделанный самостоятельно. Предположительно, из-за этого зараженный воздух мог поступать из унитаза.