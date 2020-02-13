Бил и воровал: задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

Задержан мужчина, который в конце января оставил двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России (СК). Он подозревается в нанесении побоев жене и детям, краже денег у знакомой, а также в оставлении в опасности несовершеннолетних. Мужчину задержали следователи управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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«В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия», — отмечается в сообщении СК.

Мужчина фигурирует в уголовном деле, возбужденном по нескольким статьям: статья 125 УК РФ «Оставление в опасности», пункту «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание», пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Помимо этого, следователи занимаются еще одним уголовным делом, заведенным по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении сотрудников органов системы профилактики.

«В ходе [расследования] будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги», — пояснили в СК.

Вечером воскресенья, 26 января, мужчина прилетел вместе со своими детьми из Хабаровска в Москву. Отец мальчиков 2011 и 2014 годов рождения решил оставить их в терминале D аэропорта Шереметьево. Несовершеннолетних обнаружили сотрудники воздушной гавани — при них обнаружили рюкзаки, в которые отец положил документы детей, а также копию своего паспорта. Кроме того, там лежала и записка. В ней мужчина сообщил, что оставляет детей, так как у него нет средств на их содержание.

Судя по записке, он ее адресовал тем, кто найдет его детей. Отец мальчиков просил помочь им, определив «во временный дом приюта». «Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — приводил текст записки Telegram-канал Baza.

Сотрудники аэропорта накормили оставленных отцом детей, после чего передали мальчиков в руки правоохранителей, которые, в свою очередь, возбудили уголовное дело и начали поиски мужчины.

Оставив мальчиков одних, их отец улетел в Ростов-на-Дону. Спустя некоторое время он сам сдался правоохранителям, заявив, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

27 января объявилась мать несовершеннолетних. Она заявила, что готова оставить у себя детей, несмотря на то, что у нее уже новая семья.

«Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — приводит РИА «Новости» слова уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко.

До этого о матери мальчиков не было сведений. Как рассказала министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, о ней «ничего не известно с апреля прошлого года, она пропала, тогда же был инцидент, когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали». По словам чиновницы, дети жили с отцом в Комсомольске-на-Амуре. Они были желанными, но родители были не дружны.

Позднее и сама мать мальчиков призналась, что их отец неоднократно с ней ссорился и бил как ее, так и детей. По словам женщины, она развелась с супругом из-за его агрессивного поведения.

«Постоянное рукоприкладство, унижение личности, унижение достоинства. Бывали моменты издевательства даже над детьми. То есть руку поднимал на детей. Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне», — приводит ее слова РИА «Новости».

Женщина также рассказала, что дети остались у ее бывшего мужа, так как он для этого задействовал свои связи. «Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей по-человечески не видела с 2018 года. Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала мать мальчиков в комментарии телеканалу «360».

Она отметила, что готова забрать своих сыновей, если ей дадут такую возможность. Но детей женщине не отдали. Когда 1 февраля местные чиновники привезли их в Комсомольск-на-Амуре, то передали в руки бабушке, на которую оформили временную опеку. «Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить», — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.