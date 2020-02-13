«Орудует постоянно»: что известно о маньяке из Измайлово

В Москве расследуется дело 38-летнего Сергея Вотинцева, которого подозревают в серии изнасилований, совершенных в гостинице «Измайлово». Как сообщает столичное управление Следственного комитета, в его деле сейчас два эпизода. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, — говорится в заявлении. — Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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По данным ведомства, мужчина в августе 2019 года познакомился в соцсетях с девушкой, после чего пригласил ее провести время в гостинице, расположенной в районе Измайлово. Он встретил ее в холле, а затем обманом заманил ее к себе в номер — там он, угрожая, изнасиловал жертву.

В ходе следственных действий выяснилось, что в январе 2020 года подозреваемый совершил второе преступление — он аналогичным способом познакомился с пострадавшей, а после на территории гостиницы изнасиловал.

Мужчину арестовали 11 февраля в Москве — сейчас его проверяют на причастность к похожим преступлениям, совершенным на территории Московского региона.

После того как стало известно о задержании предполагаемого злоумышленника, в правоохранительные органы обратилась третья жертва, которой удалось сбежать. Девушка сумела откупиться от насильника. Более того, она рассказала, что он не только принуждал своих жертв к интимной связи, но и грабил.

Москвичка, как и предыдущие пострадавшие, познакомилась с насильником в соцсетях. Когда состоялась реальная встреча и девушка села к нему в машину, мужчина стал возить ее кругами по району и задавать странные вопросы. Пострадавшая испугалась и захотела выйти из автомобиля, но Вотинцев отказался ее выпускать, представившись сотрудником полиции, и даже показал поддельное удостоверение. По ее словам, подозреваемый всячески шантажировал ее и угрожал задержанием.

«Он сказал, что либо я с ним занимаюсь сексом, либо я ему плачу деньги», — рассказала потерпевшая Telegram-каналу Mash. Она заявила, что в итоге ей удалось откупиться. Девушка отдала злоумышленнику две тысячи рублей и сбежала.

По словам жертвы, вскоре он снова написал ей на сайте знакомств, но уже под другим именем. «Этот человек орудует постоянно. Он постоянно ищет себе девушек, которых вот таким вот образом разводит», — заключила пострадавшая. Она добавила, что теперь собирается писать заявление в полицию.

Как выяснил портал kp.ru,, 38-летний Сергей Вотинцев — уроженец Курганской области. Ранее он был судим за экономические преступления. Известно, что официально мужчина безработный, однако вечером нелегально подрабатывал в такси, а также помогал в перепродаже битых автомобилей.

Собственной квартиры в Москве у него не было — Вотинцев придумал другой сценарий, чтобы заманивать жертв в гостиницу. Он говорил, что приехал в Москву по работе, поэтому остановился в отеле «Измайлово». Отмечается, что все пострадавшие приезжали к нему сами.

Он рассказывал, что работает в правоохранительных органах, что у него в Москве спецзадание.

«Во время разговора говорил, что недавно во время задержания очередного преступника получил ранение в ногу, поэтому сейчас прихрамывает. В связи с болью просил девушек подняться с ним в номер, чтобы он мог выпить необходимые лекарства и продолжить их общение в более тихой обстановке», — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По такой же схеме с Вотинцевым познакомилась и подставная жертва из правоохранительных органов. Мужчина следовал четко по своему «работающему» сценарию — пригласил ее выпить кофе, после чего сказал, что ему нужно подняться в комнату. Однако как только правоохранитель под прикрытием вошла, в номер ворвались сотрудники правоохранительных органов и задержали Вотинцева

У следователей есть предположения, что девушки, которые сами пришли в полицию и написали заявления — это не все жертвы Вотинцева. Их может быть гораздо больше. В связи с тем, что преступник уже находится под стражей, следователи просят пострадавших от его действий рассказать об аналогичных преступлениях.