Восемь погибших: смертельное ДТП с автобусом и фурой

Смертельное ДТП произошло в ночь на 13 февраля в Псковской области. Там на трассе частный микроавтобус Mercedes столкнулся с большегрузным автомобилем Volvo. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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«На трассе Санкт-Петербург – Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», — передает ТАСС слова представителя ведомства. По его словам, машины столкнулись лоб в лоб.

В результате погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Среди пострадавших — еще один пассажир, а также водитель фуры. Их состояние уточняется.

Глава района Светлана Василькова сообщила журналистам, что, по предварительным данным, все погибшие — граждане Украины. Микроавтобус двигался в сторону Киева. Она также добавила, что столкновение произошло после того, как микроавтобус выехал на встречную полосу.

Двое выживших в аварии госпитализированы. Как отметили в комитете по здравоохранению Псковской области, это граждане Белоруссии и Украины. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Их жизни сейчас ничто не угрожает, сообщила председатель регионального ведомства Марина Гаращенко.

«У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу», — сказала она.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». На месте работают следователи. В пресс-службе УМВД также добавили, что ДТП находится на контроле начальника управления по Псковской области Алексея Овсянникова.

Причины аварии пока неизвестны, однако столкновение могло произойти из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. Глава Пустошкинского района Светлана Василькова предположила, что водитель мог заснуть за рулем, при этом она подчеркнула, что пока рано говорить об официальных причинах ДТП.

Движение на федеральной трассе Р-23 на месте происшествия не перекрыто и проходит в нормальном режиме.

«На место происшествия оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в городе Пскове. Движение транспорта организовано в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там также добавили, что на участке дороги, где произошло ДТП, асфальтобетонное покрытие было влажным — перед этим его обработали противогололедными материалами.

9 февраля смертельное ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Кемеровской области. Тогда в 15:50 по местному времени на 60-м км автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск два транспортных средства столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В автобусе находился 51 пассажир.

Жертвами аварии стали водитель грузовика и пассажирка автобуса, 71-летняя женщина, она скончалась на операционном столе в больнице. Еще 39 человек получили травмы различной степени тяжести. Медики оценили состояние одного пострадавшего как тяжелое, состояние еще девяти пациентов как средней степени тяжести. Остальные пассажиры уже выписаны из больницы, они получили легкие травмы. Среди них семеро несовершеннолетних от 9 до 17 лет, сообщает ТАСС. По факту ДТП расследуется уголовное дело.