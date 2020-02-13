Резкий скачок: в Китае выросло число инфицированных

— Число заразившихся коронавирусом, получившим название Covid-19, в китайской провинции Хубэй по данным на 13 февраля составило более 48,2 тыс. человек, рапортует комитет здравоохранения региона. При этом 3441 человек уже покинули медицинские учреждения — они здоровы. Умерли, по последним данным, 1310 человек.

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— Резкий скачок в цифрах — в провинции зафиксировали 14840 новых случаев заражения и 242 смерти — в Китае объяснили новым способом диагностики. Как сообщает РИА «Новости», власти провинции Хубэй утверждают, что диагнозы ставят согласно новой классификации.

— В ВОЗ, напротив, с оптимизмом смотрят на перспективы распространения коронавируса нового типа. Как заявил накануне генеральный директор организации Тедрос Адхан Гебрейесус, за последнюю неделю число заразившихся неуклонно снижается. Он напомнил, что с 4 февраля не зарегистрировано новых стран, где появились инфицированные коронавирусом — их число остановилось на 44-х. «Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону», — отметил он. Правда, сказано это было еще до того, как в Хубэе обнародовали новые цифры.

— Накануне из Китая пришла и хорошая новость: в провинции Хайнань вылечили от коронавируса трехмесячную девочку. Малышку из уезда Ханьчуань городского округа Сяогань провинции Хубэй госпитализировали в путешествии — ее семья отправилась на Хайнань на новогодние каникулы. 25 января в городе Хайкоу семью поместили под наблюдение врачей, а 26-го уже отвезли на карантин и лечение в местную больницу. Теперь девочка здорова – 11 февраля ее выписали.

— Тем временем в Женеве на форуме ВОЗ, проходившем 11 и 12 февраля в связи с распространением коронавируса Covid-19 (именно там он получил свое название), пообещали, что вакцины против вируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом на брифинге для журналистов рассказала исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

— Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess пока что не улучшается — там инфицированы еще 44 человека.

Всего на судне, застрявшем на карантине в японской Йокогаме, уже 218 заразившихся.

Власти решили эвакуировать с борта пожилых людей до окончания карантинного срока — он истекает 19 февраля.

— Первый случай появления больного Covid-19 зарегистрирован в британской столице. Sky News сообщили, что в Лондоне госпитализирован пациент, зараженный коронавирусом. Для Великобритании это уже девятый случай.

— Коронавирус меняет планы тех, кто не заразился и не собирается. В Барселоне, например, отменили выставку достижений мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая должна была пройти с 24 по 27 февраля. Это случилось после того, как от участия отказались более 20 компаний из страха перед коронавирусом. Среди них — Ericsson, Sony, LG, Amazon, Nokia, AT&T, Orange и Vodafone.

— А россияне, в ближайшее время собиравшиеся отправиться в отпуск, передумали это делать. Это следует из исследования одного из порталов по трудоустройству, опубликованного РИА «Новости». 12% жителей России из опрошенных порталом, заявили, что планировали поездку, но изменили свои намерения: 6% вовсе отказались от путешествия, другие 6% больше не хотят ехать в Азию.