Интернет и шашлык: как живет в колонии убийца Немцова

Пользователь соцсети «ВКонтакте» по имени Ислам Ирон разместил фото, из которых явствует, что экс-военный Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за убийство бывшего зампредседателя правительства РФ Бориса Немцова, в заключении питается за огромным столом с друзьями в отдельном помещении, а также, вероятно, пользуется интернетом и мобильным телефоном.

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Снимки сделаны в исправительной колонии №3 Иркутской области. На фото от 3 июля 2018 года видно помещение с украшенными бра стенами, явно не являющееся столовой колонии, где за длинным столом осужденный ест фрукты, овощи, шашлык вместе с не менее, чем 10 другими сидельцами. Люди за столом свободно фотографируются на мобильные телефоны.

ФСИН проведет проверку данных фото, приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольги Хиндановой.

«По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет», — сказала она.

Российский оппозиционный политик, сопредседатель «Партии народной свободы (ПАРНАС)» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Прошлым летом присяжные в Московском окружном военном суде признали виновными в убийстве Немцова пятерых фигурантов дела — они были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.

По мнению суда, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов приняли непосредственное участие в исполнении убийства. А Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке преступления — следили за оппозиционером. После убийства последние помогали исполнителям скрыться от полиции.

После задержания Дадаев заявлял, что застрелил Немцова из-за того, что тот якобы поддержал французский сатирический журнал Charlie Hebdo, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками.

Все пятеро фигурантов дела были осуждены по статье 105 УК РФ («Убийство»). После объявления приговора дочь политика Жанна Немцова обратилась с жалобой в суд с просьбой переквалифицировать дело об убийстве своего отца.

Она полагает, что его следует рассматривать по статье «Посягательство на жизнь общественного и политического деятеля». В таком случае срок для осужденных за это преступление будет выше.

В Следственном комитете полагают, что на преступление мужчин подтолкнули исключительно корыстные мотивы. Им пообещали вознаграждение в 15 млн рублей. Мотивы организаторов преступления до сих пор не были установлены. Как считает следствие, заказчиком и организатором убийства политика стал офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, который находится в международном розыске с 2015 года. Обвинение Мухудинову было предъявлено заочно.

В прошлом месяце сообщалось, что скандальное дело о «красивой» жизни в колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области осужденного за массовое убийство в станице Кущёвской Вячеслава Цеповяза входит в завершающую стадию — бывшим начальнику исправительного учреждения Сергею Картавцеву и его заместителю Владимиру Васильеву предъявлены обвинения.

Главное следственное управление Следственного комитета России отправляет дело на утверждение в прокуратуру по ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Экс-силовикам грозит до 4 лет заключения.

По данным следствия, в 2011-2015 годах правоохранители незаконно устроили в колонии пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха, при этом работать в них устроили на основе официальных договоров Цеповяза и других заключенных.

В итоге якобы участие осужденных в работе послужило поводом для их перевода на облегченные условия отбывания наказания, а некоторые и вовсе подпали под условно-досрочное освобождение.

В начале прошлого года скандал на федеральном уровне вызвали фото и видеоматериалы из ИК №3 о роскошной жизни Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет заключения. Ролик выложил 13 февраля пользователь YouTube Сергей Перин.

На записи виден двор пасеки, огороженный от двухэтажных корпусов колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды.

В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Интерьер вагончика был показан в первом видео, выложенном ранее — в январе. Оба ролика сопровождаются закадровыми комментариями, предположительно, самого Цеповяза, однако осужденный не показывается в кадре.

«Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба — пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — рассказал Перин.

Годом ранее в сети также было опубликовано видео, на котором Цеповяз с другими заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». На столе видны крабы, шашлык и другие яства.

В июне прошлого года в сеть попал видеоролик с застольем заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима. Видео было опубликовано в сети порталом «Орловские новости». Ролик показывает внутренний двор колонии — под открытым небом накрыты столы и стоят осужденные.

«Мужики, здорово всем! В общем, от Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря», — поясняет «диктор». Далее всех приглашают к столу под громкий возглас «Жизнь ворам!»