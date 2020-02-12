Миллиардов не жалко: Минздрав закупает препараты от ВИЧ

Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд руб. Это следует из информации с сайта госзакупок.

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Как сообщило издание «Фармацевтический вестник», ведомство разместило сообщения об аукционах для закупки около 18 препаратов по международным непатентованным названиям. Согласно заявленным в этих контрактах максимальным ценам, Минздрав потратит около 15 млрд руб.

Среди опубликованных тендеров аукцион на закупку ламивудина — одного из основных лекарств, которое входит в большинство схем терапии пациентов с ВИЧ.

В прошлом году специалисты заявляли о том, что по всей России пациенты не могут получить этот препарат, поскольку его просто нет в больницах и аптеках. Летом активисты движения «Пациентский контроль» обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой экстренно принять меры для предотвращения дефицита ламивудина в регионах.

Представители движения тогда отмечали, что подобрать замену ламивудину очень сложно, и это может привести к снижению эффективности лечения. К таким же последствиям может привести и полное исключение ламивудина из схемы терапии пациентов.

Авторы документа отмечали, что в некоторых субъектах РФ остатков препарата хватит до конца лета и начала осени, а, например, в Тульской области его уже вовсе не оставалось на момент составления обращения. Кроме того, отмечалось, что к июлю 2019 года тендер на закупку препарата срывался трижды, поскольку ни один потенциальный поставщик лекарства не захотел участвовать в аукционе из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

11 февраля этого года стало известно, что Минздрав станет объектом проверки Счетной палаты, в том числе в сфере организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. В ходе аудита будут исследованы данные, начиная с 2018 года. Проверку возглавит замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

Согласно данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в нашей стране к концу 2018 года насчитывалось более миллиона носителей ВИЧ-инфекции. При этом, отмечали специалисты, на практике этот показатель выше, поскольку еще от 300 до 500 тыс. россиян не знают о своем статусе. Этот показатель не снизился и в 2019 году, сообщали представители ведомства.

Почти две трети (63%) пациентов — это мужчины, еще 37% — женщины. По последним данным, наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областях.

Большинство людей заражается ВИЧ-инфекций во время гетеросексуальных половых контактов — на этот способ передачи вируса приходится 60% всех случаев заражения.

39% случаев обусловлены потреблением наркотиков, а еще 2,5% – гомосексуальными контактами, сообщил Роспотребнадзор в декабре 2019 года.

Академик РАН Вадим Покровский, комментируя ситуацию, отметил, что россияне основном заражаются ВИЧ-инфекцией из-за отказа от методов контрацепции.

«Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», — пояснил он в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Роспотребнадзор также сообщил, что за десять месяцев прошлого года в России было зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

При этом в Минздраве заявили, что рост заболеваемости не обязательно свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. «В целом по России около 20 регионов дают более 70% новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание», — считают в ведомстве.