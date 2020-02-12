На почве ревности: жителя Якутии посадили за убийство брата

В Якутии суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве одного из своих братьев-близнецов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), сообщает прокуратура республики.

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Преступление было совершено в октябре прошлого года. Следствие установило, что вечером подсудимый сидел в квартире и распивал алкоголь с одним из своих младших братьев-близнецов. Между мужчинами завязалась ссора, подозреваемый дошел до дома, взял ружье, а потом вернулся и выстрелил брату в голову.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия. По версии следствия, конфликт произошел в том числе на почве ревности подсудимого.



Прокурор Булунского района Якутии поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении фигуранта. С учетом мнения гособвинителя суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.

В 2016 году убийство брата-близнеца на почве ревности произошло в Нижнем Тагиле. Тогда на скамье подсудимых оказался 24-летний Михаил (имя всех героев изменено). По версии следствия, братья-близнецы праздновали свой день и гуляли, когда между ними произошел конфликт.

«Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из них достал нож и ударил им своего родственника три раза в живот. От полученных травм парень скончался на месте происшествия», — сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Следствие пришло к выводу, что причиной ссоры стала ревность — парни были влюблены в одну девушку. По словам их друзей, Гриша, который погиб, около двух лет встречался со своей подругой. Девушке втайне нравился и Михаил, и она не могла определиться, кто из ни ей симпатичнее.

«Говорят, что Света якобы встречалась с ними двумя. Мне сказали, что она встречалась с Гришей открыто, а с Мишей якобы тайно. Близнецов было невозможно перепутать. Они очень разные. У Миши на лице шрам, а у Гриши нет. Да и по манере общения они совершенно разные. Гриша разговорчивый и миролюбивый. Улыбался постоянно. Очень позитивный был парень, любил пошутить. А из Миши даже слово сложно вытащить, хмурый постоянно», – рассказала подруга близнецов Татьяна Вдовина во время расследования.

По словам знакомых братьев, парни были дружны с самого детства.

«Они, конечно, не были идеальными, но друг друга никогда не оставляли в беде. Конечно, бывало, ругались. Но все равно потом мирились.

Ребята были, как одно целое. Один человек», – приводил сайт kp.ru слова их подруг. По версии следствия, в день трагедии Гриша высказал брату претензию по поводу его внимания к Свете, после чего завязалась драка.

Мать близнецов на стадии расследования дела дала показания против подозреваемого сына, однако в суде от них отказалась. Женщина заявляла, что в убийстве виноват другой человек.

Сам обвиняемый также не признался в содеянном. Мужчина заявил, что возле подъезда их дома на его брата-близнеца напал неизвестный мужчина – сам он в этот момент подходил к квартире, увидел это и бросился на помощь. Неизвестный преступник, по его словам, скрылся. Обвиняемый сообщил, что попытался остановить кровотечение руками и вызвал «скорую», однако его брат скончался. Несмотря на показания фигуранта дела, суд признал его виновным в убийстве и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.