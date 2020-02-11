Знакомьтесь, COVID-2019: коронавирус получил новое имя

Атаковавший людей десятков стран на трех континентах – Австралии, Евразии и Северной Америке — китайский коронавирус из города Ухань получил официальное название: COVID-2019, передает РИА «Новости».

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Как рассказал во вторник, 11 февраля, на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус буквы CO показывают, что это коронавирус, VI значит «вирус», а D означает «заболевание».

«По согласованным правилам между ВОЗ, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — «Газета.Ru») и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», — указал специалист.

Коронавирус появился в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Случаи заражения зарегистрированы в 28 странах, в том числе и в России. Чтобы не допустить распространение вируса, Россия частично закрыла границы с КНР.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести эвакуацию российских граждан из находящегося под карантином китайского города Уханя. Кроме того, Россия направила в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Россия производит 1,2 млн масок в сутки, при необходимости объем производства может быть увеличен до 1,5 млн единиц, отметил Мантуров. Он подчеркнул, что в России не наблюдается ажиотаж по поводу дефицита медицинских масок.

Помимо этого, самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом нового типа.

По данным ВОЗ, на вечер 11 февраля число зараженных по всему миру составляет 43145 человек, при этом скончались 1018, выздоровели 4337 человек.

Стоит отметить, что ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заявили: распространение коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в конце декабря, может достигнуть своего пика во второй половине февраля.

Вместе с тем, Гебрейесус считает, что сложившаяся ситуация с коронавирусом может быть лишь «верхушкой айсберга». Он напомнил, что в числе заразившихся коронавирусом есть и те, кто не ездил в Китай. Эти случаи, возможно, означают, что коронавирус на самом деле распространился шире, чем считалось.

В связи с этим он призвал страны быть готовыми к появлению на их территориях коронавируса и порекомендовал оборудовать свои лаборатории для быстрой диагностики заболевания.

При этом число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается шестой день подряд во всех регионах, кроме провинции Хубэй, сообщает госкомитет по здравоохранению страны.

Тем временем посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием. Он отметил, что ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.

В России режим повышенной готовности действует на территории Еврейской автономной области, Забайкалья и Приамурья.

Вскоре стало известно, что студентку, госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

По информации директора областного Депздрава Инны Куликовой, заразившуюся уроженку Китая лечили так же, как при обычном ОРВИ, так как болезнь протекала в легкой клинической форме.

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — заявила Куликова.

Некоторые же находят в эпидемии повод для веселья: в Москве правоохранители задержали одного из пранкеров по имени Караматулло Джаборов, который принимал участие в розыгрыше пассажиров метро: молодой человек внезапно упал, а другие начали кричать, что он «заражен» коронавирусом. Пранкеры сняли это на видео, которое выложили в сеть.

В итоге отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сообщников задержанного ищут.