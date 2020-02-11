Второй пошел: Россия осталась без коронавируса

Врага нужно знать по имени

— Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 12 февраля в мире подтверждено 45 171 случая инфицирования, из которых 44 653 зарегистрированы в республике. Умерли в результате заражения 1 115 человек, вылечились от коронавируса – 4 771. Кроме того, 8 204 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тыс., которые близко контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением медиков.

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— 11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нацеленный на выработку мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем принимают участие порядка 400 экспертов из разных стран.

— Первая вакцина от нового коронавируса может быть создана через 1,5 года, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Есть много основных общественных мер, которые уже сегодня доступны и могут предотвратить заражение сегодня. К примеру, первая вакцина будет готова через 18 месяцев. Так что нужно использовать доступное оружие для борьбы с вирусом», — сказал он.

— Всемирная организация здравоохранения выбрала официальное название для нового типа коронавируса 2019-nCoV. «Теперь есть название для заболевания 2019-nCoV: COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Пик вспышки, вероятнее всего, придется на вторую и третью декады февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Его слова приводит издание «Хуаньцю шибао».

Ситуация с коронавирусом в России

— Гражданина КНР Ван Юньбиня выписали из больницы в Чите, в которую он был помещен 26 января — тогда анализы подтвердили наличие у него в крови коронавируса. Сегодня, 12 февраля, главврач Забайкальской краевой инфекционной больницы лично вручил экс-пациенту документы о выписке.

— Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, также накануне выписали из больницы в Тюмени. Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова. По информации министра, лабораторные исследования показали, что «у девушки все хорошо».

— Сейчас в тюменском карантинном центре для людей, эвакуированных из Китая, продолжает лечение один пациент. По данным местного министерства здравоохранения, его заболевание не связанно с коронавирусной инфекцией.

— В МИД РФ заявили, что в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика — число новых случаев заражения падает. Тем не менее, радоваться все еще рано. «Потребуется какое-то время. К сожалению, еще не локализован очаг, откуда пошел вирус», — заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

— Поток китайских туристов в Россию резко сократился — об этом свидетельствуют данные системы платежей Alipay, которую в России используют только нерезиденты. Количество платежей через нее упало на 31% в январе и на 73% за первую неделю февраля.

Угроза мировой экономике и хоккею

— Коронавирус может оказать влияние на мировую экономику, считают в Федеральной резервной системе США. В связи с этим специалисты тщательно отслеживают ситуацию с распространением заболевания, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

«В частности, мы внимательно следим за появлением коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые распространятся на остальную часть мировой экономики», — цитирует слова Пауэлла Bloomberg.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о распространении фейковых новостей о коронавирусе. Он также поручил новому белорусскому послу Николаю Снопкову сохранить и развить достигнутый уровень белорусско-китайского сотрудничества.

«Китайцы должны знать, что белорусы — стойкие и надежные люди и настоящие друзья», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

— Вспышка коронавируса может оказать влияние и на хоккей. Большинство игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уже страдают из-за дефицита клюшек, которые производятся в Китае. Их используют 75% игроков лиги, однако поставки были прекращены еще в конце января, сообщает The Boston Globe.

Форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск уже предположил, что в случае затяжного дефицита, ему и многим игрокам придется изменить свой стиль игры.