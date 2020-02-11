«Был пьян»: найден автор сообщения об убийствах в больнице

В Перми нашли человека, который оставил анонимные сообщения на портале «Двач» о том, что отключал пенсионеров от систем жизнеобеспечения — им оказался медбрат горбольницы имени Гринберга 26-летний Сергей Калинин. Об этом сообщает региональный портал ProGorod59.

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Правоохранители сразу проверили Калинина на детекторе лжи. Однако перед прохождением процедуры он уточнил, что писал на «Дваче» подобные сообщения, однако заявил, что никого не убивал, а просто выдумал это.

Детектор лжи подтвердил, что, действительно, Калинин — автор этих сообщений. Более того, его слова о том, что никого не убивал, также подтвердились. Однако следствие все равно проверяет все документы больных, скончавшихся в отделении Калинина за время его работы.

После сообщения о причастности Калинина краевой минздрав также оперативно запустил проверку в больнице — там изучили служебную документацию, а также сами аппараты к которым могли быть подключены пенсионеры.

«К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась. Независимые эксперты, специалисты министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года»,

— рассказала представитель регионального ведомства Оксана Мелехова.

Своим коллегам Калинин поклялся, что никогда и не думал никого убивать и просто был пьян, когда оставлял эти сообщения на «Дваче».

Напомним, один из посетителей интернет-форума «Двач» анонимно заявил, что, работая медбратом-анестезистом, лично умертвил минимум десять ветеранов — пациентов госпиталя. «Ох, забыл сказать, что я еще и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно тебе или твоим родственникам», — говорилось в сообщении.

В качестве доказательства того, что он работник медучреждения, автор приложил к посту фотографию рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя и отчество, фамилию он закрыл. При этом аноним уточнил, что работает в реанимации.

В соцсетях и СМИ поднялась шумиха. Интернет-пользователи решили провести собственное расследование и, изучив документы, предположили, что автор сообщений — медбрат-анестезист из кировского госпиталя, в котором лечатся пожилые люди.

Однако эту версию оперативно опровергла проверка, организованная следователями, полицией и кировским минздравом сразу после сообщений от граждан. Случаев смерти пациентов во время дежурства медика по имени Сергей Вольф они не выявили, а сам он прошел проверку на детекторе лжи.

Информацию о том, что Вольф работает в госпитале, подтвердили и в самом медучреждении, однако сразу заявили, что не верят в виновность их сотрудника. «У нас действительно есть такой сотрудник, но он в социальных сетях нигде не зарегистрирован. Он во «ВКонтакте» был месяц назад, но оттуда удалился. А бейдж и спецодежда у нас совершенно другие — не такие, как на фото в интернете. Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдем этих хулиганов», — рассказали представители больницы в комментарии телеканалу RT.

Глава госпиталя также отметил, что пообщался с анестезиологом, который не знает, кто мог распространить клевету на него. «Говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят», — отметил глава учреждения. Сам Сергей Вольф ранее записал видеообращение, в котором попросил:

«Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ», — заявил на видео Сергей Вольф

После этих сообщений и министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что анестезиолог Сергей Вольф не причастен к «убийству» 10 ветеранов. По его словам, детектор лжи, на котором проверили кировского медбрата, определил, что он не имеет отношения к истории, о которой ранее стало известно из СМИ. Все обвинения с Вольфа сняты, передавал RT.

Между тем пользователи форума отметили, что 10 смертей во время дежурства одного и того же медбрата должны не могли не вызвать подозрения у руководства больницы. Однако автор заверил, что в палатах нет камер видеонаблюдения, к пациентам другие врачи заходят редко, а на дверях стоят магнитные замки.