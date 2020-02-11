«Нам тяжело»: кто помогает семьям погибших в Таиланде детей

Власти Таиланда выплатят более 4 млн таиландских батов — около $140 тыс. — семье двоих детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет. Об этом сообщил генеральный консул РФ на острове Владимир Соснов ТАСС.

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Вице-губернатор провинции Пхукет Супоч Ротреуанг На-Нонгхай велел уже в ближайшее время передать родителям несовершеннолетних по 2,1-2,2 млн батов (около $70 тыс.) на человека, уточнил дипломат. Деньги на компенсацию власти Таиланда взяли из средств министерства туризма и спорта, а также других ведомств.

Помогают семье погибших и на родине — в Челябинской области. Министерство социальных отношений региона оказывает поддержку родственникам в общении со страховой компании. «Мы прорабатываем все вопросы со страховой фирмой, оказываем сопровождение. Компания готова выполнить все обязательства по страховке», — пояснила глава ведомства Ирина Буторина РИА «Новости».

Она добавила, что министерство связалось с представителем семьи — дядей погибших брата и сестры. «Согласовали, что дядя детей полностью в контакте. Так как и бабушка, и дедушка, и родители переживают ужасную трагедию», — подчеркнула чиновница.

По ее словам, власти Челябинской области готовы оказать семье погибших и материальную помощь, если возникнут проблемы со страховой компанией. Сейчас министерство ждет от организации согласия на покрытие всех расходов по перевозке тел детей в Россию — если страховая компания откажет, то чиновники, опять же, готовы финансово поддержать семью в оплате транспортировки.

В то же время уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова заявила, что вопрос уже решен — организация согласилась перевезти детей, однако не ранее, чем через 10 дней.

Пока с семьей работают психологи центра медицины катастроф МЧС, подчеркнула омбудсмен на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла утром 10 февраля. В тот день у острова Пхукет столкнулись два скоростных катера: на одном из них находились двое тайских моряков, на втором — 34 российских туриста, сообщает Следственный комитет РФ.

В результате аварии погибли 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра из Челябинска. Они приехали на отдых с бабушкой и дедушкой, которые, по данным страховой компании ERV, стали единственными госпитализированными пострадавшими среди всех пассажиров, передавал «Интерфакс». Остальные туристы получили легкие травмы и ушибы — им оказали медицинскую помощь на месте трагедии. Все туристы были застрахованы, каждый — на $40 тыс., случаи признаны страховыми.

В результате Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование сотрудникам центрального аппарата.

В Таиланде уже прошли заседания по избранию меры пресечения для капитанов столкнувшихся лодок — суд отказался арестовывать обоих. Их отпустили под залог в 200 тыс. батов (400 тыс. рублей) с каждого, а также временно отстранили от работы. Кроме того, теперь мужчины должны будут еженедельно отмечаться в полиции, пока идет расследование дела.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что капитан катера с туристами из России сильно превысил скоростной лимит. Кроме того, за секунду до катастрофы он отвлекся на пассажиров.

Дело в том, что во время поездки гид российских туристов попросила их поаплодировать капитану катера — в этот момент мужчина повернулся к людям, чтобы поприветствовать их в ответ, после чего судно сотряс мощный удар, сообщил источник, знакомый с ситуацией, порталу Life.ru.

Несмотря на полученные сведения, суд признал обоих капитанов виновными в равной степени — обвинение заключило, что «неосторожное вождение привело к большому количеству пострадавших».

Как пояснила уполномоченный по правам ребенка, в момент столкновения катеров дети сидели прямо на носу судна, из-за чего смерть наступила мгновенно.

Сейчас родители ожидают тело дочери и сына в столице. «Я — дядя детей. Пожалуйста, не тревожьте родителей, нам очень тяжело. Родители сейчас в Москве», — сообщил родственник погибших сайту kp.ru.