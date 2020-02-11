Тайное видео: учительницу подозревают в связи со школьником

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса. Об этом сообщил представитель регионального управления СКР Андрей Хегай.

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Ранее новостной портал «Астрахань FM» со ссылкой на следователей сообщил, что в правоохранительные органы обратилась мать ученика и рассказала о связи своего 15-летнего сына и 35-летней учительницы. По словам заявительницы, видео с доказательствами уже несколько дней гуляет по школе.

«По факту информации, размещенной в СМИ, организована проверка», – сказал Андрей Хегай. Он добавил, что в ходе нее будут установлены все обстоятельства.

Портал «Астраханский листок» передает, что видео было снято втайне от учителя и ученика, из-под двери кабинета, а затем распространено учащимися в мессенджере WhatsApp.

Источник анонимно рассказал, что запись довольно однозначна — герои ролика предаются возбуждающим ласкам.

По данным СМИ, учительница преподает в школе биологию. Согласно предварительной информации, после скандала из школы уволилась директор, которая руководила учебным заведением последние 24 года. В региональном министерстве образования и в самой школе информацию пока не комментируют.

Похожий инцидент произошел в Татарстане в 2016 году, тогда 24-летнюю учительницу русского языка и литературы осудили за связь со школьницей. Суд приговорил девушку к трем годам лишения свободы условно за «лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (ч. 2 ст. 134). Кроме того, на шесть лет ей было запрещено работать в школе.

Потерпевшей по делу была признана ученица 9 класса. Летом того же года девочку госпитализировали с кровотечением и повреждениями в области гениталий. «Скорую» вызвала сама учительница после того, как кровотечение не останавливалось в течение двух часов, подростка забрали из квартиры педагога. Позднее обе признались в интимной связи, однако ученица затем стала настаивать, что поранилась сама.

На суде гособвинитель настаивал на реальном сроке для обвиняемой — 4,5 года. Адвокат подсудимой предположил, что на решение суда могла повлиять позиция самой 15-летней потерпевшей, которая просила назначить учительнице наказание, не связанное с лишением свободы. Мама девочки поддержала эту позицию.

«Вообще-то, пока шло следствие, мама потерпевшей признавалась, что для нее лучше, если педагога отправят за решетку. Но любые реплики такого рода девочка воспринимала в штыки.

А если учесть, что у подростка были замечены суицидальные наклонности, мама могла испугаться, что дочь с собой что-то сделает, если учительницу посадят», – сообщал «МК» со ссылкой на близкий к следствию источник.

Следствие доказало четыре эпизода интимной связи школьницы и учительницы. Встречи проходили в квартире последней – жилье молодой педагог взяла в ипотеку. Мама девочки в определенный момент узнала об этих свиданиях. Но ничего не предприняла, чтобы эту связь прекратить.

«Семья у девочки хоть и полная, но не самая благополучная: отец выпивает, мать с утра до ночи пропадает на работе. Видимо, на каком-то этапе она упустила воспитание ребенка. А потом, вмешавшись в эту историю, боялась навредить», – предположил собеседник.

При этом знакомые, коллеги и ученики учительницы отзывались о ней исключительно хорошо. В школе она преподавала в течение двух лет, за это время успела получить 19 грамот и благодарственных писем, а также стала одним из лучших молодых педагогов Татарстана. Девушка постоянно занималась внеклассной работой и ездила с детьми на экскурсии.