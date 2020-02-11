Смех над льготами: ведущую ВГТРК могут уволить

Решение об увольнении или взыскании в отношении ведущей телеканала ГТРК «Камчатка» пока не было принято. Об этом заявил ТАСС директор регионального филиала ВГТРК Алексей Костылев.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто. Просто беседа», — приводит агентство его слова. Костылев подчеркнул, что разговор проведен со всеми сотрудниками, причастными к ситуации.

Уволить ведущую Александру Новикову могут, заявили радиостанции «Говорит Москва» источники в госхолдинге ВГТРК. «После таких выкрутасов закрывают все дороги где бы то ни было», — выразил мнение один собеседник станции. Второй источник заявил, что реакция ведущей камчатских «Вестей» вполне естественна, но осудил действия других сотрудников: составителя текста для программы и того, кто слил видео в интернет.

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Напомним, ведущая «Камчатки» читала текст репортажа о повышении размера пособий для льготников. Индексирован был набор социальных услуг, входящий в состав выплат — теперь выплаты составляют около 1500 рублей, из них 900 отведены на покупку лекарств, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики заболеваний, а оставшиеся деньги — на проезд к месту лечения.

Обсуждая размер суммы, ведущая засмеялась и порадовалась, что это произошло не в прямом эфире, а под запись. Она также извинилась перед своими коллегами за реакцию. «Извините. Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Вы это читали?» — хохоча, сказала девушка. Оператор поддержал ведущую и тоже выразил возмущение.

Ежемесячная денежная выплата для льготников подверглась индексации с 1 февраля — сумма выросла на 3%. Льготы в виде выплат из федерального бюджета получают более 15 млн российских граждан, сообщали в Пенсионном фонде России.

Максимальную прибавку с 1 февраля получают Герои Советского Союза и Герои РФ. Выплаты им выросли на почти 2000 руб. С 1 февраля они составляют более 65 тыс. рублей в месяц.

Минимальная прибавка — всего 16 руб, столько получит одна из категорий «чернобыльцев». Сумма выплат им увеличится с 540 до 556 руб. в месяц.

Самая многочисленная группа льготников — инвалиды — также получают немногим больше. Выплаты инвалидам I группы выросли с 3 782 тыс. руб. до 3 896 тыс. руб. Инвалиды II группы получают 2 782 тыс. руб. вместо 2 701 тыс. руб. Инвалиды III группы — 2 227 тыс. руб. вместо 2 162 тыс. рублей.

Увеличивается и стоимость набора социальных услуг. Она составит 1 155 тыс. рублей. По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

В конце октября прошлого года газета «Известия» сообщила, что около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них.

Как показало исследование Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», наиболее «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю. Также россияне не подозревают о бонусах на путевки в оздоровительные лагеря, о подарках, положенных детям из многодетных семей, а также о возможности бесплатно посещать музеи.

По закону России раз в месяц многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха. Либо они могут получить возмещение стоимости своего досуга. Также у них

есть право на бесплатное посещение бассейнов и спорткомплексов, и раз в месяц они могут получить выплату за поход в театр.

В августе 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «о монетизации льгот». С этого момента граждане получали денежные пособия взамен реальных привилегий. Льготная система была введена в эпоху тотального дефицита времен СССР. Она предполагала оказание привилегий незащищенной части населения. Причем если до 1980-го года программа распространялась лишь на пенсионеров и инвалидов, то в 90-е годы в категорию льготников попало больше половины населения страны.