Бойтесь фекалий: выявлен новый путь передачи коронавируса

Фекальные массы могут быть еще одним путем передачи нового коронавируса 2019-nCov, сообщает портал Science Alert со ссылкой на последние исследования китайских и американских ученых.

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В общей сложности 14 из 138 пациентов (10%) в больнице Ухани первоначально страдали от диареи и тошноты за один или два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания.

Первый пациент в США с диагнозом 2019-nCov в течение двух дней также страдал диареей, и вирус впоследствии был обнаружен в его кале.

В связи с этим ученые напомнили о вирусе SARS, который относится к тому же семейству, что и новый коронавирус. В 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге SARS заразились сотни людей.

Тогда сильные потоки теплого воздуха, исходящие из санузлов, загрязнили несколько квартир и даже были перенесены ветром в соседние здания комплекса, принося с собой и вирус по воздуху.

«Единственное — мы до сих пор не знаем, как долго этот вирус может выжить вне организма, ВИЧ, например, может выжить только около 30 минут. Также неизвестно, к какому температурному диапазону чувствителен 2019-nCoV», — указал Цзяю Ляо, биоинженер из Университета Калифорнии в Риверсайде.

По словам Дэвида Фисмана, эпидемиолога из Университета Торонто, распространение коронавируса с фекальными парами может создать новые проблемы для сдерживания распространения вируса, но, скорее всего, это станет проблемой, главным образом, для больниц, которые могут стать эпицентрами эпидемии.

Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что врачи наблюдают за 20 тысячами человек, у которых подозревают коронавирус.

«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек. Из них более шести тысяч — это граждане Китайской народной республики», — сказала она.

Попова добавила, что с начала года из общего количества были госпитализированы 769 человек. После обследования грипп установили у 97, а прочие респираторные заболевания у 121 человека.

Коронавирус появился в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В настоящий момент заболели больше 40 тысяч, скончались 910 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 28 странах, в том числе и в России. Чтобы не допустить распространение вируса, Россия частично закрыла границы с КНР.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести эвакуацию российских граждан из находящегося под карантином китайского города Уханя. Россияне и граждане других государств, эвакуированные из Китая, проходят карантин в Тюменской области.

Эвакуировали из Китая своих граждан и другие страны. Пентагон одобрил использование шести своих военных баз под карантин для эвакуированных из Китая американцев, где они также пробудут две недели.

По последним данным ВОЗ, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражен 40 171 человек: на лечении находятся 35 982 заразившихся, 6484 из них — в тяжелом состоянии. Выздоровел 3281 пациент — их уже выписали из больницы. Умерли от болезни 908 человек.

Количество людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV, превысило число жертв атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Это следует из отчетов Национальной комиссии по здравоохранению КНР и ВОЗ.

При этом число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй, в последнюю неделю снизилось почти на 43%, об этом заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Стоит отметить, что ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заявили: распространение коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в конце декабря, может достигнуть своего пика во второй половине февраля.

В России режим повышенной готовности введен на территории Еврейской автономной области, Забайкалья и Приамурья.

Тем временем посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием. Он отметил, что ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.