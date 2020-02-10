Страйкбол во имя анархии: как наказали фигурантов дела «Сети»*

Суд Пензы признал виновными всех фигурантов дела запрещенного в России сообщества «Сеть», которое, по версии следствия, занималось подготовкой террористических актов. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимыми по делу являлись семеро молодых людей. В результате двое из них — 27-летний Дмитрий Пчелинцев и 23-летний Илья Шакурский — были признаны виновными непосредственно в создании террористического сообщества (статья 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (статья 222 УК РФ). Всем остальным вменялось участие в террористическом сообществе (статья 205.4 УК РФ) и покушение на сбыт наркотиков. Суд согласился со всеми пунктами обвинения.

«Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей», — сообщил судья.

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Согласно приговору, Андрей Чернов, Максим Иванкин и Михаил Кульков отправятся отбывать свое наказание в колонию строгого режима. Все они получили от 10 до 14 лет заключения. Василий Куксов и Арман Сагынбаев получили по 9 и 6 лет в колонии общего режима соответственно. Время, проведенное в СИЗО, им засчитали в срок.

Уголовное дело, получившее название «дело «Сети», было возбуждено в октябре 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ провели серию задержаний в Пензе и Санкт-Петербурге среди сторонников анархистских движений — всех их заподозрили в создании террористического сообщества. По версии оперативников, в мае 2015 года у Пчелинцева и неустановленного мужчины (в деле фигурирует только его позывной — «Тимофей») возникла идея создания межрегионального террористического сообщества «Сеть».

»[Предполагалось, что] оно объединит анархистов из различных регионов РФ в боевые группы, ставящие своей целью насильственное изменение конституционного строя РФ, осуществление террористической деятельности и иных преступлений с целью оправдания и поддержки терроризма», — сообщал гособвинитель в ходе одного из заседаний.

В частности, следователи были уверены, что задержанные планировали совершить атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, а также организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия».

По мнению стороны обвинения, к середине 2016 года сообщество имело «иерархическую структуру с четким распределением ролей участников в зависимости от их возможностей и интеллектуальных способностей». В него входило несколько террористических ячеек: боевая группа «Пятое ноября» с подразделением «Восход» в Пензе, насчитывавшая около 10 человек, структуры «Марсово поле» и «Иордан-СПб» в Санкт-Петербурге, а также «МСК» в Москве.

Поводом для возбуждения дела стали показания студента пензенского педагогического института Егора Зорина. Он свидетельствовал против других задержанных, и в 2018 году обвинение по «делу Сети» с него сняли. В результате молодой человек получил условный срок за хранение наркотиков. Первым осужденным стал Игорь Шишкин, признавший свою вину и приговоренный к 3,5 года колонии в январе 2019 года.

Изначально задержанные молодые люди начали давать признательные показания, однако позже от них отказались.

Они заявили, что организации «Сеть» не существовало, а сами они просто любили играть в страйкбол, который напомнил следователям отработку боевых действий. Увлечение обвиняемых рассматривалось как «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи».

Некоторые фигуранты дела (Арман Сагынбаев, Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Филинков, Юлий Бояршинов) неоднократно обвиняли правоохранительные органы в применении пыток и других нарушениях их прав. Они утверждали, что их силой заставили оговорить себя, и отказывались от данных в первые дни задержания показаний. ФСБ не нашла никаких подтверждений этого, и СК не стал возбуждать по этому поводу уголовное дело, несмотря на 12-дневную голодовку арестованных.

*Радикальное сообщество «Сеть» включено в федеральный список террористических организаций.