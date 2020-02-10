«Концлагерь для животных»: житель Приморья поедал собак

Полиция приморского города Артема возбудила уголовное дело после публикации видео и петиции о «концлагере для собак», который устроил во дворе собственного дома 64-летний местный житель Николай Ким, сообщает региональное УМВД.

Реклама

Уголовное преследование ведется по части 1 статьи 245 «Жестокое обращение с животными» — в случае доказательства вины предполагаемого злоумышленника могут осудить на три года лишения свободы.

Все началось после того, как жители города Артема опубликовали петицию в адрес прокуратуры города и Приморского края — в ней они попросили закрыть так называемый «концлагерь для животных».

По данным, указанным в петиции, Ким и его 18-летняя дочь Елена на протяжении нескольких лет содержат у себя во дворе десятки собак, убивая и разделывая их. При этом животные содержатся в ужасных условиях: на привязи и, более того, в клетках.

«Они лают от бессилия, стоя в собственных фекалиях, и все, что им остается — ждать жестокой расправы»,

— пишет местная жительницы Виктория Носик в пояснении к петиции.

Она отмечает, что волонтерам иногда удается вызволить собак. Между тем в соцсетях распространилось видео, снятое на территории домовладения семьи Ким — на кадрах видно, как истощенная собака лежит в луже крови на земле и тихо скулит.

На защиту животных встали многие зоозащитники — директор благотворительного фонда защиты животных «Велес» и заводчица питомника «КатаринаДрим» Екатерина Рыбалова заявила, что уже на протяжении 10 лет следит за деятельностью Николая Кима. Недавно она сумела пообщаться с владельцем «концлагеря» — разговор девушка сняла на видео.

Сначала мужчина стал утверждать, что ест собак исключительно для того, чтобы «вылечиться» — при этом он отрицал причастность к убийству «больших псов». «У меня есть нечего. Я болею, простываю. Иногда свою собаку маленькую могу съесть. Но зачем мне большая собака? Все корейцы едят собак», — уверял 64-летний житель Артема.

При этом в ходе разговора с зоозащитницей он несколько раз менял свою позицию, заявляя, что вовсе никогда не употреблял в пищу собак.

Рыбалова рассказала, что Ким раньше работал забойщиком скота в совхозе и после его расформирования продолжил вести «приемку животных на мясо», передавало региональное агентство PrimaMedia.

Защитница животных отметила, что познакомилась с этой семьей после того, как обнаружила около их дома собаку, привязанную к будке так, что та не могла двигаться. Рядом лежал бесхозный ошейник с номером хозяйского телефона.

«Я отвязала собаку и по номеру, которой был указан на ошейнике, позвонила», — пояснила девушка.

После того как эта история распространилась в сети, журналисты выехали на место происшествия, чтобы совершить рейд вместе с зоозащитниками — в том числе Рыбаловой, директором местного фонда по защите животных Арамом Егикяном и зоопсихологом Натальей Пензовой. Прибыв к дому семьи Ким, они увидели, что территория усеяна отходами, старыми мешками, обломками мебели и другим мусоров.

Всего около почти заброшенного дома стоит несколько будок для собак — многие из них пусты, потому что волонтеры смогли увезти животных, сообщила Рыбалова. При это журналисты все-таки наткнулись на собаку, которая была привязана к сараю на другом конце территории домовладения. Животное не могло даже лечь на землю из-за короткой цепи.

«Через эту цепь нельзя даже палец просунуть, настолько она затянута на шее. Дней пять назад сюда приезжали волонтеры, и если бы она здесь была, то ее обязательно бы забрали.

Значит, этой собаки не было, она появилась на днях. Видно, что она не дикая, к дикой нельзя так близко подойти», — рассказала зоопсихолог Пензова PrimaMedia.

С противоположной стороны сарая лежала свинья — по ней ходили куры. Около другого строения была обнаружена еще одна собака — овчарка, также скованная ржавой цепью и веревкой. На соседнем бесхозном участке журналисты нашли несколько трупов щенков и челюсть неизвестного животного. В конце территории сидел привязанный алабай, однако он агрессивно отреагировал на гостей, не дав им подойти к себе.

Между тем соседка мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животными, встала на защиту знакомого. «Он безобидный и ничего плохого никому не делал. Он не был замечен в убийстве собак. Да, хозяйство держит, скот режет, но не собак. Их он скупает только из-за того, что у него большое хозяйство. Чаще всего ему собак приносят наркоманы ради денег», — рассказала женщина журналистам.

При этом она добавила, что после распространения информации о «концлагере» зоозащитники не только забрали у Кима собак, но и избили его. «Я своими глазами видела. «Зоозащита» приехала, которая снимала еще тут все на видео, избила его, еще и пистолетом угрожали. Он нормальный мужик, старику 65 лет, кто имеет право на него руку поднимать? Он ведь здесь совсем один, и его никто защитить не может. Жена умерла, а дети разъехались», — заключила женщина.