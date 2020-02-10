Отделался испугом: присяжные оправдали бизнесмена за убийство

В Москве городской суд оправдал бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» бизнесмена Илью Аверьянова — в 2017 году он застрелил охранника предприятия Алексея Осипова. Решение было вынесено на основании вердикта присяжных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Суд установил, что утром 27 декабря 2017 года к Аверьянову пришли представители взыскателя, судебные приставы и кредиторы.

Вступив с ними в конфликт, предприниматель открыл огонь из охотничьего карабина «Сайга» и попал в одного из охранников, сопровождавшего «представителей коммерческой организации». Тот скончался на месте. Однако присяжные посчитали недоказанным, что Аверьянов убил охранника, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и в результате оправдали его.

«Уголовное дело об убийстве Осипова направить руководителю следственной группы для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — сказал судья.

Действительно, когда на фабрику «Меньшевик» пришли судебные приставы, чтобы взыскать с ее директора Ильи Аверьянова 3,3 млн руб. в пользу компании «Денэм холл», он достал оружие и произвел несколько выстрелов, ранив охранника, который в результате скончался, после чего скрылся, бросив оружие на территории фабрики. На следующий день Илью Аверьянова задержали. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Аверьянов обвинял в конфликте этническую преступную группировку, которая, по его словам, стала «брать штурмом — с пистолетами, с оружием»: предприниматель утверждал, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

Дело в том, что еще в 2013-м предприятие взяло взаймы у частной компании 90 миллионов рублей под залог кирпичной шестиэтажки, но деньги так и не вернуло. Кредиторы суд выиграли.

На суде адвокаты бизнесмена также настаивали, что речь шла о попытке рейдерского захвата. Более того, по их версии, бывший владелец фабрики пошел в кабинет не за оружием, а за документами, чтобы доказать незаконность действий приставов.

Однако самого Аверьянова после его ареста бывшие сотрудники называли его вспыльчивым и жестким. Один из сотрудников рассказал радиостанции «Бизнес ФМ», что Аверьянов избил его из-за заявления об увольнении.

Сторона обвинения требовала для экс-владельца кондитерской фабрики максимальный срок по статьям «убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», а такое «причинение тяжкого вреда здоровью» за избиение человека за год до стрельбы. Второй случай вскрылся уже во время следствия — пострадавший заявил в суде, что в 2016 году он сжигал тополиный пух возле здания фабрики и Аверьянов подумал, что тот замыслил поджог, и напал на него.

Тем не менее присяжные вынесли решение оправдать бывшего директора кондитерской фабрики.

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича за отсутствием состава преступления», — передает ТАСС слова судьи. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Уголовное дело отправлено на дополнительное расследование.

«Вердикт присяжных мне непонятен. Получается, что можно людей убивать и потом гулять на свободе. Есть доказанные факты, есть куча документов, свидетелей, которые говорят о том, что он стрелял, ходил здесь по территории, как в тире. Меня потерпевшим не признали, так же как и не признали потерпевшими приставов, по кому он стрелял. Апелляцию я подать не могу. Есть потерпевший по данному и по первому эпизоду, когда он человека избил. Вину его признали, но посчитали, что вина не доказана», — заключил один из действующих руководителей фабрики Шомрон Абрамов.

Между тем правоохранители установили причастность Аверьянова к еще одному преступлению: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве он начал пререкаться с незнакомым мужчиной и нанес ему увечья. По этому пункту — о причинении вреда здоровья — присяжные тогда тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов применил к своему собеседнику силу.