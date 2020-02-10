Избежит колонии: что будет с убийцей ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ просит суд отправить 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада в Нарьян-Маре, в психиатрическую больницу.

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10 февраля ведомство объявило о завершении расследования этого преступления — в суд следователи отправили постановление о принудительном лечении мужчины. Дело в том, что психолого-психиатрическая экспертиза установила: он страдает психическим расстройством, поэтому на момент преступления мог не осознавать характер и опасность собственных действий.

Трагедия произошла 31 октября в дошкольном образовательном учреждении «Сказка». По данным регионального СК, в тот день Поздеев в нетрезвом состоянии отправился в местный детский сад.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно», — сообщили в Следкоме.

Мужчина беспрепятственно прошел в учебное заведение, потому что сотрудник ЧОП, отвечающий за безопасность, принял его за родителя одного из малышей. В итоге 36-летний нарьянмарец, пряча в куртке нож, поднялся на второй этаж и вошел в спальню подготовительной группы.

Одна из воспитательниц попыталась перегородить дорогу Поздееву, но он оттолкнул ее и подошел к кровати шестилетнего мальчика. В это время вторая воспитательница позвала на помощь, а завхоз учреждения, услышав крики, нажала на «тревожную кнопку».

Несмотря на попытки сотрудниц детского сада остановить его, обвиняемый успел нанести ребенку ножевое ранение в шею.

Местные жители утверждали, что во время нападения мужчина вел себя неадекватно, обращаясь к Сатане. «Зашел в детскую спальню со словами: «Мне демон приказал убить ребенка, чтобы жить вечно». Перерезал горло с криком «Сатана», — рассказала «Газете.Ru» знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина.

Охранник и один из сотрудников детского сада схватили Поздеева и держали его до прибытия правоохранительных органов. После задержания в автомобиле полицейских нарьянмарец рассказал о мотивах преступления.

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — заявил он на видео, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала Baza.

Против Поздеева возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Был задержан и сотрудник ЧОП, пропустивший обвиняемого — ему вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека». Сейчас охранник находится под арестом.

Мать погибшего мальчика была возмущена действиями охранника — она рассказала, что раньше не сомневалась в соблюдении мер безопасности в «Сказке», так как ее территория оснащена плотно закрывающимися калитками и камерами видеонаблюдения. «Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Когда я приходила пораньше, часа в два-три, звонила, охранник открывал», — подчеркнула женщина в разговоре с «МК».

Она добавила, что узнала о произошедшем только через 20 минут после убийства ребенка.

«Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати.

<…> Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — рассказала мать погибшего.

После трагедии группу детского сада, где обучался шестилетний мальчик, закрыли до конца 2020 года — всех воспитанников расформировали по другим группам и дошкольным учреждениям, сообщили в окружном департаменте образования РИА «Новости». Кроме того, ведомство решило переименовать детский сад, чтобы не напоминать жителям Нарьян-Мара о трагедии.