Столкновение катеров в Таиланде: двое российских детей погибли

В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин РИА «Новостям».

Погибшими оказались 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

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«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет», — сообщил агентству дипломат.

ЧП случилось 10 января в 8:15 утра по местному времени: два скоростных катера не справились с управлением. «На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», — уточнил Пронин.

Все пострадавшие россияне, а также трое граждан Таиланда были доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек, по сведениям местных спасателей, уже покинули больницы после оказания медицинской помощи, добавил Пронин. Сотрудники консульского отдела на Пхукете объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя, в каком состоянии они находятся и какая помощь им нужна.

В сети уже появились первые кадры с места происшествия. На них видны люди в окровавленной одежде и одно из судов, нос которого полностью разрушен. Кроме того, камерам с берега удалось запечатлеть и сам момент столкновения.

Как сообщает РИА «Новости», по фотографиям, опубликованным спасателями острова, можно сделать вывод, что один из катеров принадлежит фирме, которая занимается регулярными перевозками туристов из России. По предварительным данным, он врезался в почти пустое судно, которое шло к берегу за пассажирами. Ни один из членов экипажей обоих катеров не пострадал.

«Расследование случившегося продолжается. Представители полиции изучат место столкновения, после чего направятся в больницы, чтобы навестить пострадавших», — сообщил офицер местной полиции Кол Прасерт изданию Phuket News.

В феврале 2020 года стало известно о гибели российской туристки во время купания возле пляжа Патонг на курорте Пхукет. Об этом сообщала газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

34-летняя россиянка находилась на пляже вместе со своим другом, который присматривал за вещами, пока она находилась в воде. Девушка находилась примерно в 30 м от берега, когда внезапно ушла под воду. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили ее на берег и провели сердечно-легочную реанимацию еще до госпитализации, однако спасти пострадавшую не удалось.

В конце декабря минувшего года в результате столкновении яхты и катера в Таиланде серьезно пострадала 67-летняя россиянка. Об этом сообщало НСН со ссылкой на посольство России. Пострадавшей была оказана помощь на месте, после чего ее доставили на родину.

19 декабря на юге Таиланда катер с российскими туристами на борту также врезался в яхту. Всего на борту катера находились 49 человек, из них 45 — туристы из России, Пакистана, Эстонии, Ирана, Великобритании и Египта.

Жертвой ЧП стал капитан катера, еще один член экипажа пропал без вести, 12 человек получили травмы. Их госпитализировали в больницу на Пхукете.