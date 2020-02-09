Страшная авария в Кузбассе: автобус и фура столкнулись лоб в лоб

Количество пострадавших при аварии на трассе в Кузбассе возросло до 29 человек, еще двое стали жертвами ДТП, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

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«Дополнительная информация по ДТП в Кемеровской области: в районной больнице скончался пассажир автобуса, всего за медицинской помощью обратилось 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается», — отмечается в сообщении. Ранее указывалось на меньшее число пострадавших.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС. В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф агентству рассказали, что они отправлены на лечение из города Анжеро-Судженск в Кемерово.

Вместе с тем 10 пострадавших было запланировано эвакуировать с места ДТП. В настоящее время они уже доставлены в специализированные медицинские учреждения Кемеровской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

«Десять человек эвакуировали по «зеленому коридору», в сопровождении автомобилей ГИБДД силами медицины катастроф и санавиации в лечебные учреждения высшего уровня. Восьмерых доставили в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского (в Кемерово – ред.), одного — в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, еще одного - в областную клиническую больницу города Кемерово», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

Авария произошла в воскресенье, 9 февраля, примерно в 15:50 (11:50 мск) на 60-м км автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск. Столкнулись рейсовый автобус и фура. По предварительной версии следствия, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, не справившись с управлением. В это время ему навстречу ехал автобус, в котором находился 51 человек. Водитель грузового автомобиля погиб на месте. Еще одной жертвой стала 71-летняя пассажирка автобуса. Она скончалась на операционном столе. По словам очевидцев, на место трагедии были направлены пять карет скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает на сайте СУ Следственного комитета России по Кемеровской области.

Вместе с тем назначена экспертиза для того, чтобы определить техническое состояние автобуса в момент аварии.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону в комментарии ТАСС пояснили, что также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Параллельно прокуратура организовала проверку по факту аварии.

Во время этого крупного ДТП в регионе наблюдалась плохая погода, которая могла стать причиной аварии. Так, как отмечает Кемеровский гидрометцентр, в Кузбассе идет мокрый снег с дождем, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха днем составляла +2°C.

В связи с такими погодными условиями губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к жителям региона, разместив запись в социальных сетях. «В Кузбассе очень сложные погодные условия: идет снег с дождем, а завтра еще и похолодает. Под руководством моего первого заместителя работает штаб по борьбе со снегом», — сообщил глава региона.

Цивилев обратил внимание, что в настоящее время на дорогах работают свыше 890 единиц техники и почти 2 тыс. человек. В частности, в дорожных работах на трассах областного значения задействованы около сотни машин, на федеральной дороге Р-255 — 20 единиц техники. Для очистки дорог и дворов в городах и поселках привлечены 775 машин, свыше 1,8 тыс. рабочих.

«Сейчас по области температура наружного воздуха составляет -2… +5°C. На большей части территорий снег от слабого до умеренного, ветер 4-10 м/с. Будьте осторожнее за рулем, берегите себя и окружающих! По возможности откажитесь в ближайшее время от дальних поездок на автомобиле», — предупредил глава региона.