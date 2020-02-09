Трагедия в Крыму: семилетний ребенок погиб от рук матери

В Крыму 40-летняя женщина подозревается в убийстве семилетнего сына — сама она после преступления якобы пыталась покончить с собой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По предварительным данным ведомства, утром 8 февраля 2020 года мать забрала ребенка у экс-супруга — мальчик по решению суда проживает с ним. Женщина должна была вернуть сына в обозначенное время, однако когда ближе к вечеру она перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

Вечером на улице Сельвинского в Симферополе ее в бессознательном состоянии с признаками медикаментозного отравления обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

К месту преступления выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия, вскрыв автомобиль, правоохранители обнаружили тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди.

Женщину отправили в больницу — в отношении нее Следственным комитетом по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии».

В ходе осмотра места преступления были найдены улики, свидетельствующие о том, что смертельные раны ребенку нанесла именно мать, — орудие убийства ипустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

Сейчас ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи и назначены все необходимые экспертизы — следователи намерены восстановить полную картину произошедшего.

Кроме того, следствие даст правовую оценку обстановке в семье и воспитательному процессу, установит, насколько семья взаимодействовала с соответствующими государственными и контролирующими службами, ответственными за обеспечение безопасности ребенка. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

23 января стало известно о еще одной страшной трагедии. По данным СК, 32-летняя жительница города Кудымкара утром 23 января убила своих детей пяти и одного года. Как передавало издание «Парма Новости», мать задушила их. В это время двое других детей находились в школе.

«После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью, в связи с чем в настоящее время она находится в медицинском учреждении. Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии», — рассказали в СК.

Женщину отправили в больницу. По информации «АиФ-Пермь», она была тяжелом психологическом состоянии накануне убийства — как рассказали местные жители, последние роды спровоцировали у пермячки затяжную депрессию.

Тем не менее в пресс-службе Минсоцразвития края отметили, что семья никогда не вызывала вопросов у органов соцопеки и в полной мере получала соцподдержку. «Семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла, в группе риска дошкольных и образовательных учреждениях не числилась», — заявили в ведомстве «КП-Пермь». Там добавили, что родственникам погибших оказывается психологическая помощь.