Ударился хвостом: в Коми жестко сел пассажирский «Боинг»

Жесткую посадку совершил пассажирский самолет Boeing 737-524 в аэропорту Усинска республики Коми. Как сообщает издание «Усинск Онлайн», при приземлении произошла нештатная ситуация.

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В момент соприкосновения с землей у самолета сложились задние стойки шасси. «Боинг» ударился о взлетно-посадочную полосу хвостом, проскользил на брюхе и выкатился за пределы ВПП.

«Самолет авиакомпании Utair сейчас находится в переделах взлетно-посадочной полосы. Аэропорт работает в штатном режиме», – заявили ТАСС в авиаслужбах. Степень повреждения самолета уточняется. Пострадавших в результате инцидента нет. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы.

По факту ЧП начата доследственная проверка, заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

«Следователь выехал», — подчеркнули в ведомстве.

Четырьмя днями ранее гибелью трех человек закончилась жесткая посадка самолета Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines в турецком Стамбуле. Всего на борту находились 183 человека, из них шестеро — члены экипажа.

«К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации», — заявил журналистам глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа. Причиной жесткой посадки мог стать сильный ветер — об этом сообщает NTV со ссылкой на власти Стамбула. Самолет турецкой бюджетной авиакомпании жестко приземлился в аэропорту, загорелся и развалился на три части, выкатившись со взлетно-посадочной полосы.

Жесткие посадки самолетов происходят повсеместно и не всегда заканчиваются гибелью людей. В январе 2020 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу московского аэропорта Домодедово.

Лайнер летел в Москву из вахтового поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. «Это вахтовые, скорее всего, пассажиры. К сожалению, нам не ясны все обстоятельства произошедшего, но точно можем сказать, что никто из людей и техника не пострадали», — заявил представитель компании.

Вскоре командир экипажа объяснил службе безопасности аэропорта, что спутал полосы из-за плохих погодных условий и, как следствие, низкой видимости.

В мае 2019 года жесткая посадка пассажирского самолета привела к пожару и смерти 41 человека — 5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Как установили эксперты МАК, воздушное судно трижды ударилось о взлетно-посадочную полосу. После этого в хвостовой части лайнера началось возгорание, в результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту — большинство из них отравились угарным газом или получили ожоги, несовместимые с жизнью. Еще 10 человек получили ожоги дыхательных путей и тела, отравление дымом и ушибы. По подсчетам специалистов, ущерб только от одного уничтоженного самолета составил 1,5 млрд рублей.

В сентябре Boeing-767, летевший из вьетнамского города Камрань в Барнаул, совершил жесткую посадку. На борту находился 341 человек — 331 пассажир и 10 членов экипажа. Травмы получили 49 человек. Кроме того, в том же месяце в столичном аэропорту Шереметьево у самолета Boeing 777, который должен был вылететь во Владивосток, загорелся двигатель.

При инциденте никто не пострадал — сотрудники авиакомпании вовремя заметили неполадки и остановили самолет. На борту лайнера находились 369 человек — после происшествия их доставили обратно в аэропорт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура запустила проверку в связи с инцидентом.

Мастерство пилотов может спасти самолет и пассажиров в практически безвыходной ситуации. В середине августа 2019 года жесткую посадку в кукурузном поле совершил А321 «Уральских авиалиний». Она произошла после того, как у борта отказали оба двигателя, в которые во время полета попали птицы. Инцидент произошел спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». На борту находились 234 человека, среди которых были семь членов экипажа.

В результате пострадали около 23 человек, в том числе трое детей. Однако по прибытии медики не выявили у них серьезных травм — люди в основном обращались со ссадинами и ушибами.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были награждены президентом Владимиром Путиным — им присвоили звания Героя России.