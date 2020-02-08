«За гранью»: в квартире питерского чиновника нашли казино

В Петербурге в квартире муниципального чиновника силовики обнаружили казино, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «В квартире муниципального чиновника на Кронверкском проспекте обнаружили подпольное казино», — рассказал собеседник агентства.

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По данным kp.ru, сотрудники СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД спилили дверь, которая оказалась на удивление прочной (рухнула только через 30 минут, отмечает «Фонтанка») и обнаружили в квартире рулетку, четыре стола для покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

При этом в ночь с 7 на 8 февраля, когда ворвались правоохранители, это подпольное казино было действующим. Так, помимо всех этих атрибутов, силовики обнаружили 12 игроков, которые были допрошены в качестве подозреваемых. Как отмечает издание, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство.

СМИ обращает внимание, что правоохранители следили за деятельностью этого игорного заведения в течение года. Подпольное казино, по данным «Фонтанки», находилось на третьем этаже дома 61 по Кронверкскому проспекту на Петроградской стороне.

«Обыски проводились полицейскими в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по факту организации незаконной игорной деятельности. Сеть нелегальных казино была выявлена в феврале прошлого года», — сообщил источник в комментарии kp.ru.

Противозаконная деятельность осуществлялась в квартире главы муниципального образования «Введенский» Олега Калядина. Сам чиновник отметил, что квартиру сдавал и не имеет никакого отношения к деятельности подпольного казино. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время правоохранители устанавливают причастность собственника квартиры к организации нелегального игорного бизнеса.

Вслед за этим в Санкт-Петербургском региональном отделении «Единой России» заявили, что Калядин будет немедленно снят со всех партийных должностей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного отделения партии со ссылкой на спикера Петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова.

«Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее — далеко за гранью», — приводит пресс-служба слова Макарова.

Глава петербургского отделения «Единой России» также отметил: тот факт, что Калядин сдавал свою квартиру, где «начал процветать преступный бизнес», категорически несовместим со статусом члена партии.

«Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно», — пообещал Макаров. По его словам, каждый вступающий в партию знает, что «партийный билет «Единой России» — это свидетельство кристальной честности и порядочности».

Депутат также добавил, что «неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жесткую и молниеносную реакцию партии».

С 2009 года Калядин возглавляет муниципальное образование «Введенский», с 2011 года он является советником председателя заксобрания Петербурга. В 2015 году ему присвоили звание «Почетный житель Петроградского района».

В начале декабря прошлого года правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного казино, которое располагалось в частном особняке на Рублево-Успенском шоссе, передает «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на пресс-службу областного главка МВД.

«Игорное заведение располагалось в одном из частных домов в деревне Раздоры, работало законспирировано, преимущественно в ночные часы. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты, за которыми заранее в установленные места выезжал автомобиль. О предстоящих покерных турнирах и работе подпольного казино потенциальные игроки информировались в закрытых группах мессенджеров», — отмечалось в сообщении.