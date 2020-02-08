Человечество сопротивляется: коронавирус замедлил темп

«Осторожный оптимизм»

— По последним данным ВОЗ, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены 37 тыс. 198 человек. При этом около 37 тыс. случаев приходится на Китай, во всем мире в более чем 20 странах зафиксированы 270 заболевших.

Реклама

— По мнению специалистов организации, количество новых заболевших за день людей с 5 февраля начало снижаться. В то же время, отметив «осторожный оптимизм», они предупредили, что цифры могут снова начать быстро расти.

— От болезни умерли 811 человек, среди них двое — за пределами материковой части Китая. 2649 — выздоровели

— Тем временем в китайском Ухане ввели в эксплуатацию второй госпиталь для больных коронавирусом. Как пишет РИА «Новости», его построили всего за 10 дней. Госпиталь сможет принять до 1500 человек — здесь будут находиться только те пациенты, у которых подтвержден диагноз

Ситуация с коронавирусом в России

— В РФ по-прежнему два случая заражения: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба инфицированных идут на поправку.

— Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.

— Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в уральский город.

— В Варненском районе Челябинской области также открыли пункт временного размещения граждан, у которых может быть выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас там находятся только два жителя Китая.

— Самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Захватывает мир

— В Южной Корее подтвержден 25-й случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Заболевшей оказалась 73-летняя женщина, партнер которой недавно побывал в китайской провинции Гуандун. После того как у нее начался кашель и поднялась температура, женщина решила обратиться к медикам, которые выявили у нее инфекцию — сейчас она находится на карантине.

-- Пять новых случаев подтвердили во Франции. Все заболевшие — британцы.

— Несколько крупных китайских авиакомпаний, среди которых China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines, стали массово увольнять иностранных пилотов.

— На огромном круизном лайнере Diamond Princess выявили еще три случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных теперь достигло 64 человек. Россиян среди заболевших на карантинном судне нет, вирус подтвержден у двоих американцев и гражданина КНР.