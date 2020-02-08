Человечество сопротивляется: коронавирус замедлил темп

Главное об эпидемии коронавируса на 9 февраля

Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 811 человек — всего инфицированных, по данным властей Китая, около 37 тыс. За пределами материковой части Китая от болезни скончались два человека. Несмотря на то что количество зараженных растет, ВОЗ отметила замедление темпов распространения вируса — однако там уточнили, что это может быть временно.

«Осторожный оптимизм»

— По последним данным ВОЗ, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены 37 тыс. 198 человек. При этом около 37 тыс. случаев приходится на Китай, во всем мире в более чем 20 странах зафиксированы 270 заболевших.

— По мнению специалистов организации, количество новых заболевших за день людей с 5 февраля начало снижаться. В то же время, отметив «осторожный оптимизм», они предупредили, что цифры могут снова начать быстро расти.

От болезни умерли 811 человек, среди них двое — за пределами материковой части Китая. 2649 — выздоровели

— Тем временем в китайском Ухане ввели в эксплуатацию второй госпиталь для больных коронавирусом. Как пишет РИА «Новости», его построили всего за 10 дней. Госпиталь сможет принять до 1500 человек — здесь будут находиться только те пациенты, у которых подтвержден диагноз

Ситуация с коронавирусом в России

— В РФ по-прежнему два случая заражения: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба инфицированных идут на поправку.

— Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.

Еще одну карантинную зону в России создали в Екатеринбурге, в муниципальном санатории «Бодрость». Там на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, прилетающих в уральский город.

— В Варненском районе Челябинской области также открыли пункт временного размещения граждан, у которых может быть выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас там находятся только два жителя Китая.

— Самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Захватывает мир

— В Южной Корее подтвержден 25-й случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Заболевшей оказалась 73-летняя женщина, партнер которой недавно побывал в китайской провинции Гуандун. После того как у нее начался кашель и поднялась температура, женщина решила обратиться к медикам, которые выявили у нее инфекцию — сейчас она находится на карантине.

-- Пять новых случаев подтвердили во Франции. Все заболевшие — британцы.

— Несколько крупных китайских авиакомпаний, среди которых China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines, стали массово увольнять иностранных пилотов.

— На огромном круизном лайнере Diamond Princess выявили еще три случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных теперь достигло 64 человек. Россиян среди заболевших на карантинном судне нет, вирус подтвержден у двоих американцев и гражданина КНР.