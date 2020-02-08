«Осадочек остался»: с анестезиолога сняли обвинения в убийствах

Анестезиолог Сергей Вольф не причастен к «убийству» 10 ветеранов, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, детектор лжи, на котором проверили кировского медбрата, определил, что он не причастен к истории, о которой ранее стало известно из СМИ. Все обвинения с Вольфа сняты, передает RT.

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Новость о том, что врач-анестезиолог якобы отключает ветеранов войны от аппаратов искусственной вентиляции легких, вызвала широкий резонанс, отметил министр. «В результате кировские коллеги подняли всю документацию, нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи, и когда все опровергли — как в старой пословице: «ложечка нашлась, а осадочек остался». Потому что та новость ушла в топ, а о том, что никто не виноват, прозвучала внезапно», — сказал он на заседании общего собрания ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

Накануне на форуме «Двач» под постом о живодерах появился пост анонимного пользователя, который представился медбратом-анестезистом. В своем сообщении он указал, что убивал своих пациентов путем отключения аппаратов искусственной вентиляции легких. Он признался, что ему нравится наблюдать за агонией умирающих и доставлять им мучения. По его словам, таким образом он лишил жизни десять человек.

В качестве доказательства того, что он работник медучреждения, автор приложил к посту фотографию рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя и отчество, фамилию он закрыл. При этом аноним уточнил, что работает в реанимации.

Пользователи форума заметили, что 10 смертей во время дежурства одного и того же медбрата должны были вызвать подозрения у руководства. Однако автор ответил, что в палатах нет камер видеонаблюдения, к пациентам другие врачи заходят редко, а на дверях стоят магнитные замки. Вместе с тем он рассказал, что в его отделении за один месяц может умереть такое количество людей.

Вскоре интернет-пользователи «вычислили» личность медработника по его имени и отчеству. По их мнению, этим анонимом был никто иной, как анестезиолог Кировского госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф. В областном минздраве подтвердили, что он работает в этом учреждении. Вместе с тем посыпались сообщения в СМИ с предположениями о его причастности к этой истории.

Областной минздрав, прокуратура и СК запустили проверку информацию в СМИ. Позднее в пресс-службе минздрава региона сообщили, что в ходе проверки не были выявлены случаи смерти пациентов во время дежурства Вольфа.

«Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента», — говорится в заявлении ведомства.

Информацию о том, что Вольф работает в госпитале, подтвердили и в самом медучреждении, однако там отрицают, что их сотрудник мог быть автором того поста на форуме. «У нас действительно есть такой сотрудник, но он в социальных сетях нигде не зарегистрирован. Он во «ВКонтакте» был месяц назад, но оттуда удалился. А бейдж и спецодежда у нас совершенно другие — не такие, как на фото в интернете. Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдем этих хулиганов», — рассказали представители больницы в комментарии телеканалу RT.

Глава госпиталя также отметил, что пообщался с анестезиологом, который не знает, кто мог его подставить. «Говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят», — отметил глава учреждения.

Сам Сергей Вольф ранее записал видеообращение, в котором попросил правоохранителей наказать людей, которые его оклеветали.

«Я являюсь медицинским братом-анестезистом Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Меня не просто оклеветали, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти, и наказать тех, кто оклеветал меня», — сказал медбрат, попросив СМИ оставить в покое его и его близких.

Он также уточнил, что очень любит свою работу и просит дать возможность «спокойно выполнять свои профессиональные обязанности».