Оружие, камни и палки: кровавая бойня на границе Казахстана

В Казахстане на окраине села Масанчи Кордайского района произошла массовая драка с участием более 300 человек — населенный пункт находится близ границы Киргизии. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

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По его словам, 7 февраля в 19.00 по местному времени (16.00 мск) в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области сообщили, что в Масанчи около 70 агрессивно настроенных жителей вступили в драку.

«Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек», — рассказал Тургумбаев.

В село Масанчи с целью обеспечения общественного порядка были направлены дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление правоохранителям. Вскоре злоумышленники напали на полицейских — они использовали металлические предметы, камни и огнестрельное оружие.

Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты.

По данным главы МВД, в ходе массовых беспорядков погибли восемь человек, несколько десятков получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Отмечается, что среди них нет россиян.

Позже стало известно, что в селе Сортобе Кордайского района, которое находится в нескольких километрах от Масанчи, местные жители снова напали на полицейских. По данным полиции, правоохранители остановили машину марки Honda из-за несоответствия стандарту госномера. При проверке выяснились и другие правонарушения. Водитель попытался скрыться от полицейских и доехал до двора своего дома, где он и его родственники оказали активное сопротивление.

В результате при исполнении служебных обязанностей сотрудники казахской полиции получили различные травмы, в том числе два огнестрельных ранения. Более того, сообщается, что в результате столкновений был совершен поджог более 30 частных домов, 15 торговых точек, а также 23 машин.

В настоящее время, по словам министра, проводится осмотр места происшествия, создана следственно-оперативная группа. Конфликт был локализован, 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статьям 272 УК «Организация и участие в массовых беспорядках» и 99 УК «Убийство».

Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев назвал причиной инцидента бытовой конфликт. «Это бытовой конфликт. Сейчас идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло», — уточнил он.

Кроме того, Абаев отметил, что режим чрезвычайной ситуации в регионе после инцидентов не вводился. По словам министра, существует вероятность, что число жертв может возрасти.

«Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения», — заключил Абаев.

Однако незадолго до его заявления председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил местным СМИ, что речь может идти о межнациональном конфликте между казахами и дунганами. «Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба — прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может», — пояснял Дауров.

Тем временем правительственной комиссии совместно с администрацией Жамбылской области поручено организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, помочь семьям погибших и раненых.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поручил успокоить население, подключив к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.